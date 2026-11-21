Tulsi Vivah 2026: तुलसी विवाह 2026 (शनिवार 21 नवंबर, 2026) को है. इसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है. इससे जुड़ी कहानी भी बहुत ही रोचक है. बताया जाता है कि वृंदा नाम की एक समर्पित महिला ने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया था और उनके बलिदान से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ. यहां जानेंगे पूजा की पूरी विधि, आवश्यक सामग्री की सूची और आपके घर के लिए इस अनुष्ठान के आध्यात्मिक महत्व के बारे में.

तुलसी के पौधे का इतना महत्व क्यों?

देश के लाखों घरों में एक ऐसा पौधा है, जिसे सुबह नाश्ते से पहले जल दिया जाता है. त्योहारों के दिन फूलों की माला पहनाई जाती है और सूर्यास्त के बाद जिसे कभी तोड़ा नहीं जाता. यह एक ऐसा पौधा है, जिसके बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है. पद्म पुराण के अनुसार, इस पौधे की पत्तियां इतनी पवित्र हैं कि किसी भी अशुद्ध वस्तु को छूते ही उसे शुद्ध कर सकती हैं.

क्या है तुलसी विवाह

यह पौधा तुलसी है. हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह उसी तरह पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ कराया जाता है. जैसे कन्यादान के समय एक बेटी का विवाह किया जाता है. इस साल यानी तुलसी विवाह 2026 शनिवार (21 नवंबर) को है. अगर आपने कभी हाथ में छोटा सा दीपक लेकर तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर यह सोचा है कि यह परंपरा कैसे शुरू हुई, तो यह उसी की कहानी है.

कौन थीं तुलसी?

तुलसी हमेशा से एक पौधा नहीं थीं. पद्म पुराण के अनुसार, वह पहले वृंदा नाम की एक महिला थीं, जो अत्यंत समर्पित, ज्ञानी और अपने पति, असुर राज जालंधर को पूरी तरह समर्पित थीं. जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ था और उसके पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन उसकी अजेयता का केवल एक ही स्रोत था- उसकी पत्नी का सतीत्व. जब तक वृंदा अपने पति के प्रति समर्पित रहीं तब तक तीनों लोकों में कोई भी शक्ति जालंधर को हरा नहीं सकती थी, यहां तक कि देवता भी नहीं.

इस पर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की. धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी. उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए. जब वृंदा को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है और उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका पति नहीं, बल्कि भगवान विष्णु हैं जो भेष बदलकर आए हैं तो उसका दुख गुस्से में बदल गया. उसने सीधे भगवान विष्णु को श्राप दिया- ‘आपने सबसे पवित्र रिश्ते को तोड़ा है. आप पत्थर बन जाएंगे.’

इसी श्राप के कारण ‘शालिग्राम’ का अस्तित्व है. नदी से मिलने वाला वह काला पत्थर, जिसे वैष्णव घरों में स्वयं भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है. इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए. उसकी चिता की राख से धरती पर एक पौधा उगा.

तुलसी का पौधा

भगवान विष्णु उसकी गहरी भक्ति और जो कुछ हुआ था उसकी गंभीरता को देखकर द्रवित हो गए और एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक यह संसार रहेगा, वे हर साल, हर उस घर में उससे विवाह करेंगे जहां उसका सम्मान किया जाता है. इसी वचन को ‘तुलसी विवाह’ कहा जाता है.

हिंदू कैलेंडर में तुलसी विवाह का क्या महत्व है?

तुलसी विवाह ‘चातुर्मास’ के अंत में आता है. यह चार महीनों की वह अवधि है, जिसके दौरान भगवान विष्णु ‘क्षीर सागर’ में विश्राम करते हैं. इन चार महीनों में कोई विवाह, जनेऊ संस्कार या गृह प्रवेश जैसी शुभ पूजाएं नहीं की जातीं.

देश में विवाह का मौसम तुलसी विवाह के अगले दिन सुबह से शुरू होता है. नवंबर से फरवरी के बीच होने वाली हर शादी, एक तरह से, इसलिए संभव हो पाती है क्योंकि सबसे पहले तुलसी का विवाह हुआ था.

जिन दंपतियों के घर बेटी नहीं है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार तुलसी विवाह जरूर कराएं, ताकि उन्हें ‘कन्यादान’ का आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो सके.

आपके घर के लिए तुलसी विवाह का क्या अर्थ है?

पद्म पुराण में उन घरों के बारे में विशेष रूप से कहा गया है जहां तुलसी की पूजा होती है, जिस घर में तुलसी के पौधे की रोज़ पूरी श्रद्धा से देखभाल की जाती है वहां दरिद्रता, बीमारी और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर सकते.

आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार, तुलसी के पौधे (ओसिमम टेनुइफ्लोरम) में चालीस से अधिक औषधीय गुण बताए गए हैं. यह आसपास की हवा को शुद्ध करता है, कीड़े-मकोड़ों को दूर रखता है और आधुनिक शोधों से भी पुष्टि हुई है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं.

2026 में घर पर तुलसी विवाह पूजा कैसे करें?

तुलसी विवाह की सुबह: यदि संभव हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तुलसी के पौधे को साफ पानी से नहलाएं और गमले को पोंछ लें. आसपास की जगह को साफ करें और पौधे के चारों ओर एक छोटी सी रंगोली बनाएं.

मंडप सजाना: तुलसी के गमले के चारों ओर गन्ने के चार डंडे लगाकर एक छोटा विवाह मंडप तैयार करें। इसे फूलों और आम के पत्तों से सजाएं।

तुलसी को दुल्हन की तरह सजाना: पौधे पर लाल चुनरी ओढ़ाएं। गमले के पास कांच की चूड़ियां रखें। सिंदूर का एक छोटा सा टीका लगाएं। इस तरह तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है।

दूल्हे को स्थापित करना: तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। उन्हें ताजे फूल, चंदन का लेप और एक साफ वस्त्र अर्पित करें।

कन्यादान: परिवार की सबसे बड़ी महिला या घर की कोई महिला प्रतीकात्मक रूप से कन्यादान करती है। वह तुलसी के पौधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें भगवान विष्णु को सौंपती है।

मंगलसूत्र और 7 फेरे

तुलसी के पौधे के चारों ओर मंगलसूत्र बांधें. कुछ परिवारों में तुलसी के गमले के चारों ओर सात फेरे लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूल्हा-दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं.

आरती और प्रसाद: तुलसी जी की आरती करें. प्रसाद के रूप में मिश्री, आंवला और मिठाइयां अर्पित करें। इसे वहां मौजूद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें.

‘बुकमाईपूजा’ (BookMyPooja) कैसे मदद कर सकता है?

तुलसी विवाह की पूरी वैदिक विधि में स्कंद पुराण और पद्म पुराण के वे विशेष मंत्र शामिल होते हैं, जो विवाह संस्कार के लिए निर्धारित हैं. वैष्णव परंपराओं में प्रशिक्षित पंडित जी को इन सभी विधियों की पूरी जानकारी होती है.