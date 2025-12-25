Home > धर्म > Tulsi Pujan Diwas 2025 Wishes: जिस घर में होती है तुलसी, वो घर स्वर्ग समान है… सभी को भेजिए तुलसी दिवस की ये खास शुभकामनाएं

Tulsi Pujan Diwas: तुलसी पूजन दिवस के पावन अवसर पर आप अपने करीबी को खास शुभकामनाएं, बधाई और तुलसी दिवस का महत्व बता सकते हैं. हम आपके लिए तुलसी पूजन दिवस के चुनिंदा मैसेज भेज सकते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: December 25, 2025 9:47:07 AM IST

Tulsi Pujan Diwas 2025: हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का अधिक महत्व होता है. तुलसी केवल एक मात्र पौधा नहीं है, बल्कि इसे भारत में माता का दर्जा दिया जाता है. मान्यतानुसार तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती  हैं. साथ ही तुलसी में मां लक्ष्मी का वास भी होता है. तुलसी माता की पूजा भारत में सदियों से होती आई है. साथ ही धार्मिक कार्यों में तुलसी को शामिल करमा जरुरी माना जाता है. तुलसी वातावरण को शुद्ध करती  है. साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से दूर करती है. इसलिए तुलसी पूजन करना जरुरी होता है. इस शुभ अवसर पर आप तुलसी पूजन दिवस पर शुभकामनाएं भी भेज सकते हैं. 

5 सुंदर कोट्स (Quotes) तुलसी

  • पूजन दिवस की शुभकामनाओं के लिए:जिस घर में होती है तुलसी, वो घर स्वर्ग समान है.
    तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • सुख और संपदा का आगमन होगा, जिस घर में तुलसी का पौधा होगा.
    तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं!
  • तुलसी माता की पावन पूजा का यह शुभ अवसर सभी के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लेकर आए.
    तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं!
  • मां तुलसी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि बनी रहे.
    तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक बधाई!
  • हर घर के आंगन में तुलसी बड़ी महान है, तुलसी पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.
    तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं!

अब 5 भावपूर्ण शायरी 

  • हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी,
    प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता,
    हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता.
    तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं!
  • मां तुलसी है हर आंगन की शान,
    शालिग्राम संग ये रहत है विराजमान,
    जग में गूंजे इनके जयकारे,
    शुभ है इनका नाम.
    जय तुलसी मइया!
  • तुलसी माता का मंडप सजे फूलों से,
    घर-आंगन में खुशियां बरसें अनमोल रंगों से,
    भक्ति का संगम, शुभता का द्वार,
    तुलसी पूजन दिवस का त्योहार.
  • तुलसी पूजन से मिटें दुख सारे,
    मां तुलसी दें सुख अपार न्यारे,
    हर आंगन में दीप जलाएं,
    तुलसी माता का पूजन मनाएं.
  • तुलसी माता की जड़ में जल चढ़ाएं,
    सुख-समृद्धि का वरदान पाएं,
    घर में शांति और प्रेम का संचार हो,
    तुलसी पूजन दिवस का पर्व धूमधाम से मनाएं.

