Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि

Tulsi Pujan Diwas 2025: हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है. तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया कहा जाता है. हर साल दिसंबर माह में एक दिन तुलसी पूजन दिवस के लिए विशेष माना गया है. जानते हैं 24 या 25 दिसंबर किस दिन मनाया जाएगा यह दिवस और क्या है इस दिन का महत्व.

तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी के स्वरूप है. हर रोज तुलसी पर जल चढ़ाना और उनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. हिंदू धर्म में दो दिन तुलसी पूजन के लिए विशेष माने गए हैं. पहला तुलसी विवाह का दिन और दूसरा तुलसी पूजन दिवस का दिन. हिंदू धर्म में तुलसी पूजन के लिए कार्तिक मास को भी विशेष माना गया है. इस पूरे मास में तुलसी पूजा करने से घर-परिवार में खुशहाली का आगमन होता है.

कब है तुलसी पूजन दिवस ?

25 दिसंबर, गुरुवार को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है.

तुलसी को बहुत फायदेमंद माना गया है. इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं, जो वायु को शुद्ध करते हैं. कीटाणुओं का खत्म करते हैं. इससे पाचन तंत्र सुधरता है.

तुलसी पूजन दिवस पूजन विधि (Pujan Vidhi)

इस दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें.

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें.

तुलसी को सजाएं,तुलसी के पौधे को लाल चुनरी और फूलमाला अर्पित करें.

तुलसी की पूजा-अर्चना करें, देसी घी का दीपक जलाएं और आरती करें, दीपक के नीचे अक्षत (चावल) रखें.

तुलसी के मंत्रों का जाप करें.

भोग और प्रसाद अर्पित करें.

