Home > धर्म > Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि

Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि

Tulsi Pujan Diwas 2025: तुलसी पूजन को बहुत विशेष माना गया है. साल में दो दिन पूजन के लिए विशेष हैं.जानते हैं दिसंबर में कब है तुलसी पूजन, जानें इस दिन का महत्व और पूजन विधि.

By: Tavishi Kalra | Published: December 21, 2025 12:15:04 PM IST

Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि


Tulsi Pujan Diwas 2025: हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है. तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया कहा जाता है. हर साल दिसंबर माह में एक दिन तुलसी पूजन दिवस के लिए विशेष माना गया है. जानते हैं 24 या 25 दिसंबर किस दिन मनाया जाएगा यह दिवस और क्या है इस दिन का महत्व.

You Might Be Interested In

तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि मां लक्ष्मी के स्वरूप है. हर रोज तुलसी पर जल चढ़ाना और उनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. हिंदू धर्म में दो दिन तुलसी पूजन के लिए विशेष माने गए हैं. पहला तुलसी विवाह का दिन और दूसरा तुलसी पूजन दिवस का दिन. हिंदू धर्म में तुलसी पूजन के लिए कार्तिक मास को भी विशेष माना गया है. इस पूरे मास में तुलसी पूजा करने से घर-परिवार में खुशहाली का आगमन होता है.

कब है तुलसी पूजन दिवस ?

25 दिसंबर, गुरुवार को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. 

You Might Be Interested In

तुलसी को बहुत फायदेमंद माना गया है. इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं, जो वायु को शुद्ध करते हैं. कीटाणुओं का खत्म करते हैं. इससे पाचन तंत्र सुधरता है.

तुलसी पूजन दिवस पूजन विधि (Pujan Vidhi)

  • इस दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें.
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें.
  • तुलसी को सजाएं,तुलसी के पौधे को लाल चुनरी और फूलमाला अर्पित करें.
  • तुलसी की पूजा-अर्चना करें, देसी घी का दीपक जलाएं और आरती करें, दीपक के नीचे अक्षत (चावल) रखें.
  • तुलसी के मंत्रों का जाप करें.
  • भोग और प्रसाद अर्पित करें.

Shattila Ekadashi 2026: साल 2026 की पहली एकादशी कब? जानें सही डेट और इस एकादशी का महत्व

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: tulsitulsi pujatulsi pujan diwas 2025tulsi pujan diwas 2025 kab
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि
Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि
Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि
Tulsi Pujan Diwas 2025: 24 या 25 दिसंबर, कब है तुलसी पूजन दिवस? जानें सही डेट और पूजन विधि