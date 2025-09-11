Tulsi Plant: घर पर किस दिशा में लगाना चाहिए तुलसी का पौधा?

Tulsi Plant Direction: सनातन धर्म में पेड़-पौधे को पूजनीय माना जाता है। इनमें ही शामिल है तुलसी का पौधा जो बेहद शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से सुख-संपत्ति का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इसे कौन-सी दिशा में लगाना चाहिए।
तुलसी के पौधे को लगाने की सही दिशा क्या है?
घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा में इसे लगाना सबसे उचित है। ऐसा करने से आपको कभी-भी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। साथ ही धन लाभ के योग बने रहते हैं।
आप इसके अलावा पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इस दिशा में तुलसी को लगाने से धन-वैभव में वृद्धि होती है। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और एकता भी बढ़ती है।
तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है?
भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे “माता लक्ष्मी का स्वरूप” कहा गया है और इसके बिना किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान को अधूरा समझा जाता है। तुलसी को न केवल औषधीय गुणों के कारण महत्व प्राप्त है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है।
- हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, समुद्र मंथन के समय तुलसी का प्राकट्य हुआ था और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु, कृष्ण या नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी को “हरि-प्रिय” भी कहा गया है।
- घर में तुलसी का पौधा लगाने से वातावरण शुद्ध रहता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। सुबह और शाम तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है।
- धार्मिक मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा होने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की छाया को भी पवित्र माना जाता है और कई जगह इसके पत्तों को अंतिम संस्कार में मृतक के मुख में रखने की परंपरा है।