Tulsi Plant: घर पर किस दिशा में लगाना चाहिए तुलसी का पौधा?

Tulsi Plant Direction: सनातन धर्म में पेड़-पौधे को पूजनीय माना जाता है। इनमें ही शामिल है तुलसी का पौधा जो बेहद शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से सुख-संपत्ति का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इसे कौन-सी दिशा में लगाना चाहिए।

तुलसी के पौधे को लगाने की सही दिशा क्या है?

घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा में इसे लगाना सबसे उचित है। ऐसा करने से आपको कभी-भी धन की कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं। साथ ही धन लाभ के योग बने रहते हैं।

आप इसके अलावा पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इस दिशा में तुलसी को लगाने से धन-वैभव में वृद्धि होती है। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और एकता भी बढ़ती है।

तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व क्या है?

भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे “माता लक्ष्मी का स्वरूप” कहा गया है और इसके बिना किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान को अधूरा समझा जाता है। तुलसी को न केवल औषधीय गुणों के कारण महत्व प्राप्त है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष स्थान है।