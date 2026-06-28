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तुलसी पर ज्यादा मंजरी आना क्या देता है इशारा? धन, सुख और समृद्धि से जुड़ा है खास संकेत

Benefits of Tulsi Manjari: हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी में मंजरी आना घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है. हालांकि अधिक मंजरी होने से पौधा कमजोर होकर सूख सकता है, इसलिए समय पर उसे हटाना जरूरी बताया गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 28, 2026 12:27:12 PM IST

तुलसी की मंजरी को भूलकर भी न फेंकें बाहर
तुलसी की मंजरी को भूलकर भी न फेंकें बाहर


Benefits of Tulsi Manjari: भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा केवल एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और इसकी नियमित पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप हैं और जिस घर में तुलसी का सम्मान किया जाता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है. कई बार लोगों की नजर तुलसी के पौधे पर उगने वाली मंजरी पर पड़ती है. कुछ लोग इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, जबकि वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद शुभ संकेत बताया गया है. मान्यता है कि तुलसी में मंजरी का आना घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा का संकेत हो सकता है.

तुलसी में मंजरी आना क्यों माना जाता है शुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी पर मंजरी का आना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि घर का वातावरण आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक है. यह संकेत देता है कि घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह बना हुआ है और परिवार के सदस्यों पर देवी-देवताओं की कृपा बनी हुई है. कई लोग इसे आर्थिक उन्नति और पारिवारिक खुशहाली से भी जोड़कर देखते हैं.

मंजरी को समय पर तोड़ना क्यों है जरूरी?

 
अक्सर लोग श्रद्धा और सम्मान के कारण तुलसी पर आई मंजरी को नहीं तोड़ते. लेकिन वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि यदि मंजरी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उसका भार पौधे पर पड़ने लगता है. इससे पौधा कमजोर हो सकता है और धीरे-धीरे सूखने लगता है. धार्मिक मान्यताओं में घर की तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता. इसलिए जब मंजरी पक जाए या सूखने लगे, तब उसे सावधानीपूर्वक तोड़ लेना चाहिए. इसे पौधे के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है क्योंकि इससे तुलसी में नई पत्तियां और नई वृद्धि होने लगती है.
 

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए करें यह उपाय

 
यदि आपको लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सूखी मंजरी का एक सरल उपाय किया जा सकता है. इसके लिए सूखी मंजरी को लाल या पीले रंग के स्वच्छ कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें. इस पोटली को तिजोरी, लॉकर या धन रखने वाले स्थान पर रखने की मान्यता है. कहा जाता है कि यह उपाय आर्थिक बाधाओं को दूर करने और धन के नए मार्ग खोलने में सहायक माना जाता है.

नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी उपयोगी

वास्तु मान्यताओं के अनुसार सूखी मंजरी का उपयोग घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए भी किया जा सकता है. पूजा के समय दीपक जलाते वक्त उसमें एक चुटकी सूखी मंजरी डालने की परंपरा बताई जाती है. माना जाता है कि इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध बनाने में मदद करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है. इसके साथ ही मन को भी शांति और सुकून का अनुभव हो सकता है.
 

मानसिक तनाव कम करने का उपाय

 
यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, बेचैनी या नकारात्मक विचारों से परेशान है, तो सूखी मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाने का उपाय भी बताया गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय व्यक्ति की आभा यानी ऑरा को शुद्ध करने में सहायक माना जाता है और मानसिक ताजगी का अनुभव कराता है.
 

शुक्रवार को करें यह विशेष अर्पण

 
माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शुक्रवार ताजी या सूखी मंजरी अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है तथा आर्थिक परेशानियों में राहत मिल सकती है.
 

तुलसी की पवित्रता बनाए रखने के लिए ध्यान रखें ये बातें

 
तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है. इसके आसपास सफाई बनाए रखना भी जरूरी बताया गया है. तुलसी के पास जूते-चप्पल, झाड़ू या गंदगी नहीं रखनी चाहिए.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार, एकादशी और रात के समय तुलसी के पत्ते या मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए. इसके अलावा तोड़ी गई मंजरी को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए. उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए या फिर किसी पवित्र स्थान अथवा गमले की मिट्टी में दबा देना चाहिए.
 

तुलसी की मंजरी को समझें शुभ संकेत

 
तुलसी में आई मंजरी केवल पौधे की प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं मानी जाती, बल्कि इसे धार्मिक और वास्तु दृष्टि से भी विशेष महत्व दिया जाता है. सही समय पर मंजरी की देखभाल और उसका सदुपयोग न केवल पौधे को स्वस्थ रखता है, बल्कि मान्यताओं के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी बढ़ावा देता है.

Tags: benefits of tulsi manjari
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