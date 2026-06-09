मंगलवार को पूजा कर समय न करें ये गलतियां, इन उपायों से बाधाएं होंगी, शक्ति देंगे बजरंगबली

Tuesday Worship of Hanuman: हिंदू धर्म में लगभग हर दिन को काफी खास और महत्वपूर्ण माना जाता है. हर दिन को किसी न किसी भगवान के लिए समर्पित माना जाता है. इसी तरह मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में खास माना जाता है. ये दिन बजरंगबली को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने और नियमों का पालन करने से जिंदगी से दुख-दरिद्र और संकट खत्म हो जाते हैं. इंसान के अंदर साहस बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है. हालांकि इस दिन अगर कोई गलती की जाती है, तो उससे बजरंगबली नाराज हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि किन गलतियों से दूर रहना चाहिए?

मंगलवार को इन गलतियों से बचें

मंगलवार को मांस-मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए.

मंगलवार के दिन नकारात्मक चीजों से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.

मंगलवार के दिन बाल धोने और नहीं कटवाने चाहिए.

मंगलवार को नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है.

मंगलवार को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए.

मंगलवार को किसी से उधार लेने और किसी को उधार देने से बचना चाहिए.

इन उपाय को करने से बनी रहेगी बजरंगबली की कृपा

हनुमान जी को चमेली के तेल में नारंगी सिंदूर का चोला अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं.

बजरंगबली की पूजा करने के दौरान ‘ॐ हं हनुमंते नम:’ या ‘ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट” मंत्र का जाप करें.’

नियमित तौर पर या फिर हर मंगलवार की शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए.

बजरंगबली की पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए.

बजरंगबली को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाना चाहिए.

मंगलवार को बंदरों को गुड़ और केला खिलाना शुभ माना जाता है.

मंगलवार व्रत के नियम

अगर आप मंगलवार के दिन बजरंगबली को खुश करने के लिए व्रत रखना चाहते हैं, तो कम से कम 21 मंगलवार का व्रत रखें. पूरे दिन में शाम के समय एक बार भोजन करें. भोजन में नमक का सेवन नहीं करना है. इसकी बजाय मीठा भोजन जैसे-हलवा, पूरी और खीर खानी चाहिए. शाम को भोजन करने से पहले भोजन का कुछ हिस्सा गाय को खिलाना चाहिए. ऐसा करना शुभ माना जाता है. अगर गाय को भोजन देना मुमकिन न हो, तो आप किसी जरूरतमंद को खाना दान भी कर सकते हैं.