Chaitra Navratri: सर्वोच्च होने के बावजूद तीसरे स्थान पर क्यों आती हैं देवी त्रिपुर सुंदरी… जानिए महाविद्याओं का रहस्य

Chaitra Navratri: चैत्र नवरात्रि में हम हर दिन अलग-अलग देवियों की पूजा करते हैं. काली को छोड़ दें तो बाकी सभी देवियां सौम्य और शांत स्वभाव वाली हैं. लेकिन देवी पूजा की परंपरा में त्रिपुर सुंदरी का स्थान और उनका महत्व गहरा और रहस्यमय है. त्रिपुर सुंदरी सभी देवियों की मूल शक्ति मानी जाती हैं. उनके अंश से ही बाकी सभी देवियां प्रकट होती हैं. उनके दस महाविद्या स्वरूपों में उनका नाम तीसरे स्थान पर आता है, जबकि महाकाली पहले स्थान पर हैं.

महाकाली: पहला और प्रकट स्वरूप

महाकाली, त्रिपुर सुंदरी का सबसे पहला और प्रकट रूप हैं. जब सूरज ढलता है और अंधेरा फैलता है, यह कालरात्रि रूप महाकाली का प्रकट स्वरूप होता है. ऋग्वेद में भी रात्रि को देवी के रूप में माना गया है और विद्वानों के अनुसार इसे निशा देवी कहा जाता है. इसलिए महाकाली को प्रथम विद्या माना गया है. उनके भयंकर और डरावने स्वरूप के बावजूद, वे मूल देवी की ऊर्जा का पहला अंश हैं.

देवी तारा और रोशनी का प्रतीक

महाकाली के बाद दूसरे स्थान पर देवी तारा आती हैं. अंधेरी रात में तारा की तरह उम्मीद और प्रकाश फैलाने वाली देवी तारा, त्रिपुर सुंदरी के अंश से प्रकट होती हैं. फिर देवी खुद को अपने सात्विक और मूल स्वरूप में प्रकट करती हैं, जिसे हम त्रिपुर सुंदरी के रूप में जानते हैं. इसलिए तीसरे स्थान पर आने के बावजूद, त्रिपुर सुंदरी ही सभी देवियों की मुख्य शक्ति हैं.

क्यों त्रिपुर सुंदरी इतनी खास हैं?

त्रिपुर सुंदरी, काली या दुर्गा की तरह लोकप्रिय नहीं हैं. उनके उपासक बनने के लिए गहरी समझ और परिपक्व साधना की जरूरत होती है. जबकि महाकाली की पूजा अधिकांश लोग सामान्य या वैदिक तरीके से कर लेते हैं, त्रिपुर सुंदरी केवल उन्हीं भक्तों को स्वीकारती हैं जिनमें सच्ची साधना की इच्छा होती है. इसलिए उनका मार्ग चुनना और पूजा करना विशेष साधना और समर्पण मांगता है. यही कारण है कि त्रिपुर सुंदरी को केवल खास अवसरों और गंभीर साधना के दौरान ही पूजा जाता है.