Home > धर्म > Trigrahi Yuti 2026: जून में बनेगा शक्तिशाली त्रिग्रही योग, इन लोगों की खुलने जा रही किस्मत; जानें यहां…

Trigrahi Yuti 2026: जून में बनेगा शक्तिशाली त्रिग्रही योग, इन लोगों की खुलने जा रही किस्मत; जानें यहां…

Trigrahi Yog 2026: 22 जून को बुध के कर्क राशि में प्रवेश से बुध, गुरु और शुक्र की त्रिग्रही युति बनेगी. इससे सरस्वती योग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए सुख, समृद्धि, सफलता और धन लाभ के योग लाएगा.

By: Preeti Rajput | Published: June 5, 2026 3:57:17 PM IST

त्रिग्रही योग 2026
त्रिग्रही योग 2026


Trigrahi Yog 2026: 22 जून को एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है. इस दिन बुध देवता कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. जहां पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ मिलकर ‘त्रिग्रही युति’ का निर्माण करने जा रहे हैं. कर्क राशि में बुद्धि के देवता माने जाने वाले बुध, ज्ञान और भाग्य के देवता गुरू और धन के देवता शुक्र का ये 
 यह त्रिकोणीय कई राशियों के लिए सुख-समृद्धि लेकर आने वाले हैं. साथ ही कर्क राशि में बुध, गुरु और शुक्र की युति से सरस्वती योग का निर्माण भी होगा. इस महासंयोग से कुछ राशियों को बंपर लाभ मिलने जा रहा है. 

वृषभ राशि

  • आपके साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आप हर चुनौती का सामना मजबूती से कर पाएंगे.
  • कार्यक्षेत्र में आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स की खूब सराहना होगी, जिससे प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं.
  • छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे कई कार्य आसानी से पूरे होंगे.
  • मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, कला और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों को बड़ी उपलब्धियां और आकर्षक अवसर मिल सकते हैं.
  • राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी डील, पहचान या सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

कर्क राशि 

  • बुध के प्रभाव से आपकी वाणी प्रभावशाली और आकर्षक बनेगी.
  • आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे सही फैसले लेने में सफलता मिलेगी.
  • गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव से मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
  • लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होने लगेंगे.
  • साझेदारी से जुड़े कार्यों और व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं.

कन्या राशि 

  • आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है.
  • आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी.
  • बैंक बैलेंस मजबूत होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी.
  • पुराने निवेशों से अच्छा लाभ और धन प्राप्त होने के योग हैं.
  • बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे करियर में प्रगति होगी.

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मीन राशि 

  • विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शुभ और भाग्यशाली रहेगा.
  • उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं.
  • बुध और गुरु के शुभ प्रभाव से प्रगति और नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी.
  • संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी.
  • निवेश और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

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Tags: Mercury Jupiter Venus conjunctionTrigrahi Yuti 2026
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