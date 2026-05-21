ज्येष्ठ माह में बड़े बेटे-बेटी की शादी क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए ‘त्रि-ज्येष्ठ दोष’ का रहस्य

Hindu Marriage Rules: हिंदू धर्म में शादी-विवाह से जुड़े कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं. इन्हीं मान्यताओं में एक मान्यता यह भी है कि ज्येष्ठ माह यानी जेठ के महीने में घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए.हर साल की तरह इस बार भी ज्येष्ठ माह को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण हैं या इसका संबंध जीवन की परिस्थितियों से भी जुड़ा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

कब तक रहेगा ज्येष्ठ माह 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में ज्येष्ठ माह 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगा.इस बार अधिक मास यानी मलमास पड़ने की वजह से ज्येष्ठ माह लगभग 59 दिनों तक रहेगा. इसी कारण इस महीने से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और भी ज्यादा चर्चा में हैं.

ज्येष्ठ माह में बड़े बेटे-बेटी की शादी क्यों नहीं होती?

धर्म शास्त्रों में ज्येष्ठ माह में घर की सबसे बड़ी संतान की शादी को शुभ नहीं माना गया है. मान्यता है कि अगर किसा का विवाह ज्येष्ठ माह में हो वह वर या वधू घर की सबसे बड़ी संतान हो और जन्म का उसके संबंध भी ज्येष्ठ से जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति में ‘त्रि-ज्येष्ठ दोष’ बनता है. शास्त्रों के अनुसार इस दोष को विवाह के लिए अशुभ माना गया है.

क्या होता है ‘त्रि-ज्येष्ठ दोष’?

हिंदू ग्रंथों जैसे गार्गी संहिता और मुहूर्त चिंतामणि में इस दोष का उल्लेख मिलता है.जब तीन ज्येष्ठ एक साथ जुड़ जाते हैं, तब इसे त्रि-ज्येष्ठ दोष कहा जाता है. ये तीन स्थितियां मानी जाती हैं:

ज्येष्ठ माह

घर की सबसे बड़ी संतान

ज्येष्ठा नक्षत्र या ज्येष्ठ से जुड़ा जन्म योग

मान्यता है कि इन तीनों का एक साथ होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता.

शास्त्रों में क्या कहा गया है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार एक श्लोक में बताया गया है कि यदि वर-वधू दोनों अपने घर की सबसे बड़ी संतान हों और विवाह ज्येष्ठ माह में किया जाए, तो यह शुभ नहीं माना जाता.इसी वजह से पुराने समय से लोग इस नियम का पालन करते आ रहे हैं.सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं, व्यावहारिक वजह भी हैइसके पीछे सिर्फ शास्त्रीय मान्यता ही नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक कारण भी माना जाता है.ज्येष्ठ माह साल का सबसे गर्म समय माना जाता है. पुराने समय में शादी की तैयारियां, लंबी यात्राएं और भारी व्यवस्थाएं करना काफी मुश्किल होता था.घर के बड़े बेटे या बेटी पर शादी की जिम्मेदारी भी ज्यादा होती थी, इसलिए इस मौसम में विवाह से बचा जाता था.

क्या आज भी लोग मानते हैं ये परंपरा?

आज भी कई परिवार शादी का मुहूर्त निकालते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं. हालांकि कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था मानते हैं, जबकि कई लोग इसे परंपरा और सांस्कृतिक नियमों से जोड़कर देखते हैं.ऐसे मामलों में ज्योतिषाचार्य या परिवार के बुजुर्गों की सलाह भी ली जाती है.

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