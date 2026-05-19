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Toxic people signs: गलत संगत बिगाड़ सकती है आपका भविष्य, तरक्की चाहिए तो इन 5 तरह के लोगों से बना लें दूरी

Toxic people signs: विदुर नीति के अनुसार जीवन में उन्नति और मानसिक शांति के लिए पांच तरह के लोगों से दूरी बनाना जरूरी माना गया है. इनमें दूसरों से जलने वाले, नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले, हर बात पर शक करने वाले, झूठे और धूर्त लोग तथा खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाले लोग शामिल हैं. गलत संगत व्यक्ति की सोच और भविष्य दोनों को प्रभावित कर सकती है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 19, 2026 12:56:47 PM IST

गलत संगत बिगाड़ सकती है आपका भविष्य
गलत संगत बिगाड़ सकती है आपका भविष्य


Toxic people signs: जीवन में सफलता और असफलता केवल मेहनत से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि इंसान किन लोगों के साथ समय बिताता है. अच्छे लोगों की संगत व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जबकि गलत लोगों का साथ धीरे-धीरे सोच, व्यवहार और व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर डालने लगता है.

अच्छे गुण भी धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं

इसी वजह से बड़े-बुजुर्ग हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहने की सलाह देते आए हैं. माना जाता है कि इंसान अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है. यदि संगत सकारात्मक हो तो व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है, लेकिन यदि साथ गलत लोगों का हो तो अच्छे गुण भी धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं. नीति शास्त्र में भी ऐसे लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है जो जीवन में परेशानी, तनाव और नकारात्मकता बढ़ाते हैं. विदुर नीति में विशेष रूप से पांच प्रकार के लोगों की संगत छोड़ देने को ही बेहतर बताया गया है.

दूसरों की कमाई और सफलता से जलने वाले लोग

कुछ लोग हमेशा दूसरों की कमाई, संपत्ति और सफलता पर नजर रखते हैं. ऐसे लोग खुद मेहनत करके आगे बढ़ने की बजाय दूसरों की तरक्की देखकर जलन महसूस करते हैं. इस तरह की मानसिकता धीरे-धीरे व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता भर देती है. ऐसे लोग खुद तो आगे नहीं बढ़ते, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी ईर्ष्या और तुलना की आदत में धकेल देते हैं. अगर आप लगातार ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है. इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर माना गया है.

दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले लोग

जो लोग हमेशा किसी को नुकसान पहुंचाने, बदला लेने या साजिश करने में लगे रहते हैं, उनकी संगत बेहद खतरनाक मानी जाती है. ऐसे लोग दूसरों को आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. कई बार उनके आसपास रहने वाले लोग भी अनजाने में गलत कामों या कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं. इसलिए यदि किसी व्यक्ति की सोच हमेशा दूसरों को गिराने या नुकसान पहुंचाने की हो तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है.

हर बात पर शक करने वाले लोगों से रहें दूर

विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव माना जाता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पर शक करते हैं. चाहे आप उनके लिए कितना भी समय, मेहनत या भावनाएं क्यों न लगाएं, वे कभी आप पर भरोसा नहीं करते. ऐसे लोग आपकी योग्यता, ईमानदारी और रिश्तों पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं. लगातार अविश्वास झेलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और मनोबल कमजोर होने लगता है. इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और रिश्ते भी धीरे-धीरे बोझ बनने लगते हैं.

झूठे और धूर्त लोगों की दोस्ती पड़ सकती है भारी

झूठ बोलने और चालाकी करने वाले लोग कभी किसी के सच्चे हितैषी नहीं होते. ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मुश्किल में डाल सकते हैं. चाहे आपने उनकी कितनी भी मदद क्यों न की हो, जरूरत पड़ने पर वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं. ऐसे लोग अपने लाभ के लिए दोस्तों और करीबी लोगों को भी धोखा दे सकते हैं. इसलिए नीति शास्त्र में झूठे और धूर्त लोगों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाले लोग

कुछ लोगों को अपनी बुद्धि और ज्ञान पर इतना घमंड होता है कि वे दूसरों की राय या सलाह को कोई महत्व ही नहीं देते. ऐसे लोग हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले की बात का उल्टा जवाब देना अपनी आदत बना लेते हैं. वे दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान नहीं करते. ऐसे लोगों के साथ रहने से बहस, तनाव और मानसिक थकान बढ़ सकती है. इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर माना जाता है.

अच्छी संगत ही बनाती है बेहतर व्यक्तित्व

जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि सही लोगों का साथ भी उतना ही जरूरी होता है. सकारात्मक सोच वाले, प्रेरित करने वाले और भरोसेमंद लोगों की संगत व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है.  वहीं गलत संगत धीरे-धीरे व्यक्ति की सोच, व्यवहार और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए समय रहते यह पहचानना जरूरी है कि कौन लोग आपके जीवन को बेहतर बना रहे हैं और कौन आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं.

Tags: how to identify toxic peopletoxic people signs
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