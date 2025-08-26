Home > धर्म > Today Moonrise Time: भूलकर भी आज न देखें चांद, नहीं तो लग सकता है भयंकर दोष! आज रात इतने बजे होंगे चंद्रमा के दर्शन…

Today Moonrise Time 26 August 2025: आज दोपहर 01:54 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि लग चुकी है। इसे गणेश चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन चांद के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यो होता है।

Today Moonrise Time 26 August 2025: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इस त्योहार पर चांद के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जो इस दिन चांद के दर्शन करता है, उसे भविष्य में कलंक या फिर झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है।आज चंद्रोदय समय और चंद्रास्त समय के बारे में हम आपकों बताते हैं, कि आपकों किस समय चांद के दर्शन नहीं करने है। 

चांद निकलने का समय 

चांद के उदय होने का समय- 08:33 AM

चांद के अस्त होने का समय- 08:29 PM

चंद्र दर्शन वर्जित समय

दोपहर 01:54 से रात 08:29 बजे तक आपको चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए।

इस मंत्र का करें जाप

‘सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः। 

सुकुमारक मारोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः॥

क्यों नहीं किए जाते चांद के दर्शन?

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, एक बाक गणेश जी को देख कर चांद अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। चांद को हंसता हुआ देख बप्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वह चांद से नाराज हो गए। तब उन्होंने चांद से कहा- तुम्हें अपने रूप पर बहुत अहंकार है, इसी वक्त तुम्हारा क्षय हो जाएगा। आज गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लग जाएगा। गणेश जी का यह श्राप पाकर चंद्र देव काफी दुखी हो गए थे। फिर वह छिप कर बैठ गए। जिसके बाद देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दी कि आप मोदक और पकवानों से बप्पा की पूजा करें। ऐसा करने से आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद गणेश जी ने प्रसन्न होकर चंद्रमा से कहा- श्राप पूरे तरीके से समाप्त नहीं होगा और जो भी आज के दिन चांद के दर्शन करेगा, उसे भगवान गणेश के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। 

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

