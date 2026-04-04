Aaj ka rashifal 4 April 2026: वैशाख कृष्ण द्वितीया पर बन रहे शुभ योग, इनको मिलेगा लाभ, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj ka raashiphal 4 April 2026: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ शनिवार का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है. पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि सुबह 10 बजकर 9 मिनट तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा. आज स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग बन रहा है, वहीं हर्षण और वज्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके अलावा शुक्र और शनि के बीच 30 डिग्री का अंतर द्विद्वादश योग बना रहा है, जो जीवन में संतुलन और बदलाव के संकेत देता है.

अटके कार्य पूरे होने के बन रहे हैं योग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं, वहीं पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है. मानसिक रूप से भी लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है और परिवार व मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.