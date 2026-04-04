Home > धर्म > Aaj ka rashifal 4 April 2026: वैशाख कृष्ण द्वितीया पर बन रहे शुभ योग, इनको मिलेगा लाभ, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj ka rashifal 4 April 2026: वैशाख कृष्ण द्वितीया पर बन रहे शुभ योग, इनको मिलेगा लाभ, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj ka raashiphal 4 April 2026: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर बने शुभ योगों के कारण आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है. सर्वार्थ सिद्धि योग और अन्य ज्योतिषीय संयोगों के चलते रुके हुए काम पूरे होने, निवेश से लाभ मिलने और सोच में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 4, 2026 12:01:10 PM IST

Aaj ka rashifal 4 April 2026: वैशाख कृष्ण द्वितीया पर बन रहे शुभ योग, इनको मिलेगा लाभ, जानें 12 राशियों का हाल


Aaj ka raashiphal 4 April 2026:  वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ शनिवार का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है. पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि सुबह 10 बजकर 9 मिनट तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा. आज स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग बन रहा है, वहीं हर्षण और वज्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके अलावा शुक्र और शनि के बीच 30 डिग्री का अंतर द्विद्वादश योग बना रहा है, जो जीवन में संतुलन और बदलाव के संकेत देता है.

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अटके कार्य पूरे होने के बन रहे हैं योग 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं, वहीं पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है. मानसिक रूप से भी लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है और परिवार व मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

मेष राशि

आज का दिन सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आ सकता है. आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे. हालांकि सफलता के इस दौर में विनम्रता बनाए रखना जरूरी है और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है. आप भविष्य की सुरक्षा, करियर में स्थिरता और संसाधनों के सही उपयोग पर ध्यान देंगे. आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासित दृष्टिकोण आपको लाभ दिला सकता है. निवेश, बजट और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए यह समय अच्छा है. भावनात्मक रूप से भी आप संतुलित और शांत रहेंगे.

मिथुन राशि

आज आप अपनी बात स्पष्ट और तार्किक तरीके से रखने में सफल रहेंगे. किसी भी स्थिति को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझने की क्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णय लेने के लिए यह दिन अनुकूल है, लेकिन अपनी बात रखते समय संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है, ताकि रिश्तों में संतुलन बना रहे.

कर्क राशि

आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोष और खुशी देने वाला हो सकता है. परिवार और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा. आप खुद को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेंगे. रिश्तों को मजबूत करने और अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह समय उपयुक्त है.

सिंह राशि

नेतृत्व क्षमता और अनुशासन आज आपके लिए सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं. आप परिस्थितियों पर नियंत्रण रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना हो सकती है. योजनाओं को सही दिशा में लागू करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

कन्या राशि

आज आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. धैर्य और संयम से काम लें और जल्दबाजी से बचें. सोच-समझकर लिए गए निर्णय आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे.
तुला राशि आज का दिन स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा. किसी उलझन भरी स्थिति का समाधान मिल सकता है. आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

नई शुरुआत के लिए यह दिन अनुकूल है. आप कुछ नया करने या जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं. उत्साह और जिज्ञासा बनी रहेगी, लेकिन किसी भी जोखिम भरे कदम से पहले सावधानी बरतना जरूरी है.

धनु राशि

भविष्य की योजनाओं और विस्तार पर ध्यान देने का समय है. आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. धैर्य और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने से सफलता की राह आसान होगी.

मकर राशि

जिम्मेदारियों का दबाव आज बढ़ सकता है. काम का बोझ अधिक महसूस हो सकता है, जिससे मानसिक थकान हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अनावश्यक दबाव से बचें. आराम और आत्म-देखभाल पर भी ध्यान दें.

कुंभ राशि

आज का दिन आशा, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति लेकर आएगा. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. आत्म-चिंतन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मीन राशि

आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज मजबूत रहेगी. आप अपने मन की आवाज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. शांत रहकर सोचने और आत्म-विश्लेषण करने से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. जल्दबाजी से बचें और समय के साथ चीजों को स्पष्ट होने दें.

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Tags: aaj ka raashiphal 4 april 2026Today Horoscope
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