Importance of Tilak: कौन से देवी-देवता को कौन सा तिलक लगाना है शुभ? जानिए परंपरा का धार्मिक महत्व और नियम

Importance of Tilak: हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है. तिलक केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि श्रद्धा, आध्यात्मिक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है. पूजा-पाठ, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी शुभ कार्य में तिलक का विशेष महत्व बताया गया है. सनातन परंपरा के अनुसार भगवान और भक्त दोनों को तिलक अर्पित किया जाता है और इसके बिना कई धार्मिक कर्म अधूरे माने जाते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी, भस्म, अष्टगंध, केसर, गुलाल और कुमकुम जैसे शुभ पदार्थों से तिलक लगाया जाता है. हर तिलक का अपना अलग प्रभाव और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. यही कारण है कि अलग-अलग देवी-देवताओं को उनकी प्रकृति और स्वरूप के अनुसार अलग प्रकार का तिलक अर्पित किया जाता है.

किस देवी-देवता को कौन सा तिलक लगाना शुभ

सनातन धर्म में प्रत्येक देवी-देवता के लिए विशेष तिलक का विधान बताया गया है. मान्यता है कि सही विधि और उचित तिलक से पूजा करने पर साधना का फल जल्दी प्राप्त होता है.

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को प्रिय है पीला तिलक

भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण और देवगुरु बृहस्पति को पीले चंदन, हल्दी, केसर या गोपी चंदन का तिलक अर्पित करना शुभ माना जाता है. पीला रंग ज्ञान, धर्म और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

भगवान शिव और भैरव को लगाया जाता है भस्म

भगवान शिव और भगवान भैरव को भस्म या सफेद चंदन का तिलक अर्पित किया जाता है. भस्म वैराग्य, शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक मानी जाती है.

मां दुर्गा को अर्पित किया जाता है कुमकुम

देवी दुर्गा की पूजा में कुंकुम या रोली का तिलक लगाने की परंपरा है. लाल रंग शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

हनुमान जी और गणेश जी को सिंदूर का तिलक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान और भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाना अत्यंत शुभ माना गया है. सिंदूर को उत्साह, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

माता लक्ष्मी और सूर्य देव को लाल चंदन

माता लक्ष्मी को लाल चंदन या केसर का तिलक अर्पित करना शुभ माना जाता है. वहीं सूर्य देव को लाल चंदन का तिलक लगाने का विधान बताया गया है.

साधु-संतों की पहचान भी है तिलक

सनातन धर्म में तिलक को साधु-संतों के विशेष शृंगार और पहचान के रूप में भी देखा जाता है. अलग-अलग संप्रदायों के संत अपनी परंपरा के अनुसार तिलक धारण करते हैं.

वैष्णव संप्रदाय का उर्ध्वपुंड्र तिलक

वैष्णव संप्रदाय के साधु उर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करते हैं, जिसे भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक माना जाता है.

शैव संप्रदाय का त्रिपुंड

शैव संप्रदाय के अनुयायी भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं. इसे भगवान शिव के त्रिशूल और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है.

शाक्त परंपरा में लाल तिलक का महत्व

शाक्त परंपरा से जुड़े लोग माथे पर लाल चंदन या रोली का तिलक लगाते हैं, जो शक्ति और देवी उपासना का प्रतीक माना जाता है.

तिलक लगाने से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक नियम

तिलक को भगवान का प्रसाद माना गया है, इसलिए इसे लगाने से पहले तन और मन की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए.

तिलक पहले अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद श्रद्धा के साथ स्वयं धारण करना शुभ माना जाता है.

किसी भी शुभ कार्य या यात्रा से पहले केसर या रोली का तिलक लगाना मंगलकारी माना गया है.

चंदन का तिलक मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है.

सिंदूर का तिलक ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रतीक माना गया है.

भस्म का तिलक भगवान शिव की कृपा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए लगाया जाता है.

पूजा के दौरान देवताओं को तिलक अनामिका अंगुली से अर्पित करना शुभ माना गया है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार रात में सोने से पहले माथे से तिलक हटा देना चाहिए.

सप्ताह के सातों दिनों के अनुसार तिलक लगाने का विधान

सोमवार; सफेद चंदन का तिलक शुभ माना जाता है.



सफेद चंदन का तिलक शुभ माना जाता है. मंगलवार: सिंदूर अथवा रोली का तिलक लगाया जाता है.



सिंदूर अथवा रोली का तिलक लगाया जाता है. बुधवार: सिंदूर का तिलक शुभ माना गया है.



सिंदूर का तिलक शुभ माना गया है. बृहस्पतिवार: केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना उत्तम माना जाता है.



केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना उत्तम माना जाता है. शुक्रवार: सफेद चंदन का तिलक लगाया जाता है.



सफेद चंदन का तिलक लगाया जाता है. शनिवार : भस्म का तिलक लगाने का विधान बताया गया है.



: भस्म का तिलक लगाने का विधान बताया गया है. रविवार: लाल चंदन का तिलक शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यता के साथ जुड़ी है सकारात्मक ऊर्जा की भावना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिलक केवल पूजा की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है. यही कारण है कि सनातन धर्म में तिलक लगाने की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है.