महिलाएं नहाने के बाद न करें ये 5 काम, इन खतरनाक ग्रहों की पड़ सकती नजर, घट सकती पति की उम्र

Bath Vastu Tips: नियमित स्नान हमारी दिनचर्या का एक अहम कार्य है. नहाने से शरीर में ताजगी बनी रहती है. यह शरीर की थकान को मिटाने का काम करता है.हालांकि, शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं. इन नियमों को मानने से जीवन का कल्याण होता है. वहीं इनकी अनदेखी करने वालों के साथ अनहोनी भी हो सकती है. ऐसे ही कुछ नियम महिलाओं के लिए भी बताए गए हैं. कई बार महिलाएं स्नान के बाद कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिसका परिणाम उनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है. अब सवाल है कि आखिर महिलाओं को स्नान के बाद बाथरूम में क्या नहीं करना चाहिए? महिलाओं से स्नान के समय हुईं गलतियां किस परेशानी का बनती हैं कारण? इस बारे में बता रहे हैं उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री-

महिलाओं को नहाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए

नहाने के बाद बाथरूम साफ न करना: अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा करके ही आते हैं. वास्तु शास्त्र में ऐसा करना अशुभ माना जाता है. यह घर में कई तरह की समस्याएं पैदा करने का काम करता है. इसलिए नहाते समय की इन गलतियों को जितनी जल्दी हो सके सुधार लेना ही अच्छा होगा. क्योंकि यही गलतियां घर में वास्तु दोष का कारण बनती हैं.

बाल्टी को खाली छोड़ देना: बाथरूम से निकलते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बाल्टी को खाली न छोड़ें. अगर बाल्टी को खाली ही रखना है, तो उसे उल्टा कर के रख दें. वास्तु शास्त्र के अनुसार, खाली बाल्टी को सीधा रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर में कंगाली छा जाती है.

साबुन का गंदा पानी छोड़ देना: नहाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में साबुन का गंदा पानी न रहे. यह घर में बर्बादी लाने का काम करता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मान्यता है कि ऐसा करने से राहु और केतु के बुरी दृष्टि घर पर ठहर जाती है, जिससे घर-परिवार के सदस्य कई तरह के संकटों से घिर जाते हैं.

नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाना: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, महिलाओं को नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगाने से बचना चाहिए. ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है. इसके अलावा, नहाने के बाद कुछ खाकर ही सिंदूर लगाना चाहिए. मान्यता है कि महिलाओं के ऐसा करने से पति की उम्र घट जाती है.

चप्पल पहनकर नहाना: वास्तु शास्त्र के अनुसार, चप्पल पहनकर नहीं नहाना चाहिए. अगर आप चप्पल पहनकर ही नहा रहे हैं, तो नहाने के बाद पैरों में फिर से पानी न डालें, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं.