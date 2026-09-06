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स्थानेश्वर महादेव: महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने यहीं की थी शिव पूजा! कुरुक्षेत्र के इस मंदिर की कहानी है बेहद खास

Kurukshetra Thanesar Mahadev Temple: कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी महाभारत की यादें जैसे सांस लेती महसूस होती हैं. कहते हैं, इसी धरती पर कभी पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे. सामने था महायुद्ध, अपनों के खिलाफ हथियार उठाने की विवशता और मन में जीत से ज्यादा धर्म की चिंता. ऐसे समय में पांडवों ने भगवान शिव की शरण ली और स्थानेश्वर महादेव के दरबार में शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा.

By: Lalit Kumar | Published: September 6, 2026 12:18:37 PM IST

Kurukshetra Thanesar Mahadev Temple
Kurukshetra Thanesar Mahadev Temple


Kurukshetra Thanesar Mahadev Temple: कुरुक्षेत्र की मिट्टी में आज भी महाभारत की यादें जैसे सांस लेती महसूस होती हैं. कहते हैं, इसी धरती पर कभी पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे. सामने था महायुद्ध, अपनों के खिलाफ हथियार उठाने की विवशता और मन में जीत से ज्यादा धर्म की चिंता. ऐसे समय में पांडवों ने भगवान शिव की शरण ली और स्थानेश्वर महादेव के दरबार में शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा. इस प्राचीन शिव मंदिर का संबंध महाभारत की उस कथा से जोड़ा जाता है, जब पांडव युद्ध की तैयारी कर रहे थे. मान्यता है कि महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद लेने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की पूजा स्थानेश्वर महादेव मंदिर में की थी. यही वजह है कि कुरुक्षेत्र आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर आज भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मंदिर से जुड़ी इस मान्यता का उल्लेख हरियाणा पर्यटन भी करता है.

पांडवों ने क्यों की थी महादेव की पूजा?

पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया, तब पांडवों ने विजय और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां पूजा-अर्चना की. इसी कथा के कारण स्थानेश्वर महादेव को महाभारत काल से जुड़ा प्रमुख तीर्थ माना जाता है. हालांकि, इस प्रसंग को धार्मिक मान्यता और परंपरा के रूप में देखा जाता है. कुरुक्षेत्र का पूरा क्षेत्र ही महाभारत से जुड़ी अनेक लोक-परंपराओं और तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है.

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मंदिर के पास मौजूद है पवित्र सरोवर

स्थानेश्वर महादेव मंदिर की एक खास बात इसके पास स्थित पवित्र जलकुंड है. हरियाणा पर्यटन के अनुसार, इस कुंड के पानी को पवित्र माना जाता है. श्रद्धालुओं के लिए मंदिर और उससे जुड़ा यह जलाशय धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है. यानी यहां आने वाले भक्त सिर्फ शिवलिंग के दर्शन ही नहीं करते, बल्कि मंदिर परिसर से जुड़े धार्मिक वातावरण और परंपराओं का भी अनुभव करते हैं.

सिर्फ महाभारत ही नहीं, इतिहास से भी जुड़ा है मंदिर

स्थानेश्वर महादेव की खासियत सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है. हरियाणा पर्यटन के मुताबिक, यह मंदिर पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था. यानी इस स्थान की धार्मिक पहचान के साथ-साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी रहा है. कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन भी स्थानेश्वर महादेव मंदिर को क्षेत्र के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में शामिल करता है. मंदिर में श्रावण शिवरात्रि और फाल्गुन शिवरात्रि जैसे अवसरों पर आयोजन भी होते हैं.

कुरुक्षेत्र आएं तो यहां दर्शन क्यों करें?

कुरुक्षेत्र को महाभारत और श्रीमद्भगवद्गीता की परंपरा से जुड़ी पवित्र भूमि माना जाता है. यहां ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, भद्रकाली मंदिर और स्थानेश्वर महादेव जैसे अनेक तीर्थ मौजूद हैं. ऐसे में स्थानेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं, बल्कि पौराणिक मान्यताओं, कुरुक्षेत्र की धार्मिक परंपरा और प्राचीन इतिहास के संगम के रूप में देखा जा सकता है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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