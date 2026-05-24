मंदिर की परिक्रमा में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी गलती? जान लें सही नियम ,वरना अधूरा रह सकता है पूजा का फल

Temple Pradakshina Rules: मंदिर में दर्शन करने के बाद ज्यादातर लोग श्रद्धा से परिक्रमा जरूर करते हैं. सनातन धर्म में इसे बेहद शुभ और पुण्यदायी माना गया है. लेकिन कई बार लोग अनजाने में परिक्रमा के दौरान ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता.

शास्त्रों में मंदिर की परिक्रमा को सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शांत करने का माध्यम बताया गया है. ऐसे में आइए आसान भाषा में जानते हैं कि मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है और इसके दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का गर्भगृह सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थान माना जाता है. जब भक्त भगवान के चारों ओर श्रद्धा के साथ परिक्रमा करता है, तो वह खुद को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है.परिक्रमा को ध्यान और भक्ति का एक रूप भी माना गया है. शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए धीरे-धीरे फेरे लगाने से मन की अशांति कम होती है और व्यक्ति अंदर से सकारात्मक महसूस करता है.

परिक्रमा करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

भगवान की ओर पीठ करके न चलें

परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान हमेशा आपके दाहिनी तरफ रहें. सीधे गर्भगृह की तरफ पीठ करना उचित नहीं माना जाता.

उल्टी दिशा में परिक्रमा न करें

मंदिर की परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में यानी दाईं ओर से करनी चाहिए. उल्टी दिशा में घूमना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता.

शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने से बचें

भगवान शिव के मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं की जाती. मान्यता है कि शिवलिंग की जलधारी को पार नहीं करना चाहिए. इसलिए आधी परिक्रमा करके वापस लौटना ही सही माना जाता है.

परिक्रमा के दौरान मोबाइल और बातचीत से बचें

कई लोग परिक्रमा करते समय बातें करते रहते हैं या मोबाइल देखने लगते हैं. शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं माना गया. परिक्रमा हमेशा शांत मन और भगवान के ध्यान के साथ करनी चाहिए.

परिक्रमा के बाद तुरंत मंदिर से बाहर न निकलें

धार्मिक मान्यता है कि परिक्रमा पूरी करने के बाद कुछ देर भगवान के सामने बैठना या शांत मन से ध्यान करना शुभ माना जाता है. इससे मन स्थिर होता है और पूजा का फल भी पूर्ण माना जाता है.

परिक्रमा के समय पढ़ें यह श्लोक

यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च.

तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण्यां पदे पदे.

मान्यता है कि इस श्लोक का जाप करते हुए परिक्रमा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

परिक्रमा का असली अर्थ क्या है?

परिक्रमा का मतलब सिर्फ मंदिर के चक्कर लगाना नहीं होता. इसका असली भाव यह है कि भक्त अपने जीवन का केंद्र भगवान को मानता है और उन्हीं के इर्द-गिर्द अपनी श्रद्धा और विश्वास को समर्पित करता है.