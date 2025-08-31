वृष राशिफल मासिक: पुराने स्टॉक, ग्राहक और रिश्तों पर रखें ध्यान, सफलता और सुख मिलेगा

Taurus September Monthly Plan : इस माह वृष राशि वालों पर आलस्य अधिक छाया रह सकता है, जिसके चलते महत्वपूर्ण काम में विलंब हो सकता है। हर एक कार्य प्लानिंग के साथ करना आपके लिए बेहतर होगा। स्टॉक और पुराने ग्राहकों को संभालकर रखना होगा क्योंकि यह आपको लाभ दे सकते हैं।

प्रोफेशनल लाइफ जल्द होगी बेहतर

प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिये कुछ नया प्लान करना होगा इसके लिए ऑफिस के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बना लें और प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को करने की शुरुआत करें। जिन लोगों ने हाल-ही में ऑफिस ज्वाइन किया है उन्हें शुभ समाचार अधिक प्राप्त होंगे और उन्नति के नए मार्ग भी मिलेगें। सहकर्मियों के साथ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं मेहनत आपको विजय दिलाएगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए समय अच्छा है, 17 तारीख के बाद से स्थितियां आपके फेवर में होगी।

व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग विदेशी उत्पादों का कारोबार कर रहें, उन लोगों को 16 तारीख तक अलर्ट रहना चाहिए। पुराने स्टॉक और ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस माह इनसे संबंधित नुकसान होने की आशंका प्रबल है। करियर स्टार्ट के लिए माह अच्छा रहेगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छे परिणाम मिलेंगे, मेहनत में कोई कसर न छोड़े।

प्रेम प्रसंग में आ सकती हैं मुश्किलें

प्रेम प्रसंग से जुड़े लोगों के बीच मनमुटाव हो सकता है। विद्यार्थीयों को परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ देवी की पूजा आराधना करना होगी। कन्याओं का सम्मान करें, इस नवरात्रि में देवी की पूजा अवश्य करें। पारिवारिक रिश्ते में टकराव बढ़ने की आशंका है, ऐसे में कलह और वाद-विवाद से दूर रहते हुए धैर्य का परिचय दें। पिता व बड़े भाई के साथ मनमुटाव पढ़ाई में अच्छे अंको से दूर कर सकता है।

स्वास्थ्य को लेकर रहें सतर्क

घर में चोरी और सामान खोने की आशंका है, इससे संबंधित मामलों को लेकर सजग रहे। परिवार के साथ कहीं टूर पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहना होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी, एक-दूसरे के प्रति भरोसे में भी वृद्धि होगी। माह के मध्य में मां के स्वास्थ्य में भी गिरावट की आशंका है, यदि वह पहले से बीमार चल रही है तो उनका विशेष ध्यान दें।

संतान की मिलेगी सफलता

संतान की उन्नति का समय है उनको हर प्रकार का सपोर्ट आपकी ओर से मिलना चाहिए। सितंबर माह में स्वास्थ्य के प्रति विशेष अलर्ट रहना है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, माह के शुरुआत में हाई एसिडिटी आपको जलन और हृदय से संबंधित दिक्कतें दे सकती है। जीवनशैली को ठीक रखें। क्रोध से बचें, अत्यधिक क्रोध स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। इस राशि के छोटे बच्चों के कानों पर अभिभावक ध्यान दें, दर्द या इंफेक्शन होने की आशंका है। तो वहीं दूसरी ओर उनसे सौम्य व्यवहार करें, नहीं तो वह मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं।