तनोट माता का चमत्कार! 1965 की जंग में मंदिर पर बरसे हजारों बम, फिर भी नहीं हुआ धमाका, आज भी मौजूद हैं ‘जिंदा बम’

Tanot Mata Temple Jaisalmer: भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनके रहस्य आज भी लोगों को चौंकाते हैं. इनके बारे में सुनने के बाद इन्हें करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है. जी हां, रेगिस्तान की तपती रेत, चारों तरफ फैला सन्नाटा और भारत-पाकिस्तान सीमा से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा मंदिर, जिसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है. यह है जैसलमेर का तनोट माता मंदिर. मान्यता है कि, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस मंदिर पर भारी गोलाबारी हुई, लेकिन मंदिर परिसर में गिरे बम और गोले फटे नहीं.

इसी घटना ने सैनिकों और स्थानीय लोगों के मन में माता के प्रति आस्था को और मजबूत कर दिया. राजस्थान पर्यटन विभाग भी इस घटना का उल्लेख करते हुए बताता है कि हमले के दौरान मंदिर पर दागे गए गोले या बम विस्फोटित नहीं हुए थे. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक जानकारियां-

भारत-पाक सीमा पर स्थित है माता का दरबार

तनोट माता मंदिर जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थित है. राजस्थान पर्यटन के अनुसार, तनोट माता को देवी हिंगलाज माता का पुनर्जन्म माना जाता है. यहां आसपास के गांवों के लोगों के साथ-साथ सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान भी श्रद्धा से पूजा करते हैं. सीमा क्षेत्र में होने के कारण इस मंदिर की धार्मिक आस्था के साथ-साथ देश की सुरक्षा से जुड़ी एक खास पहचान भी बन गई है.

1965 की जंग में क्या हुआ था?

साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो सीमा के आसपास का इलाका भी युद्ध की चपेट में आ गया. तनोट क्षेत्र में भारी गोलाबारी हुई और मंदिर को भी निशाना बनाया गया. स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर परिसर और उसके आसपास बड़ी संख्या में बम और गोले गिरे, लेकिन वे फटे नहीं. यही घटना आगे चलकर तनोट माता के चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध हो गई.

बीएसएफ ट्रस्ट के पास है मंदिर का प्रबंधन

राजस्थान पर्यटन विभाग भी आधिकारिक रूप से दर्ज करता है कि 1965 के युद्ध के दौरान तनोट पर भारी हमला और गोलाबारी हुई थी, लेकिन मंदिर में गिरे गोले या बम विस्फोट नहीं हुए. युद्ध के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और इसका प्रबंधन बीएसएफ ट्रस्ट के हाथों में है. सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान माता के दरबार में आकर पूजा-अर्चना करते हैं.

आज भी दिखाए जाते हैं निष्क्रिय बम

तनोट माता मंदिर की सबसे खास बातों में उन युद्धकालीन बमों का जिक्र किया जाता है, जिन्हें मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया है. श्रद्धालु और पर्यटक इन अवशेषों को देखकर उस दौर की भयावहता का अंदाजा लगाते हैं. इन्हें आम बोलचाल में कई बार ‘जिंदा बम’ कहा जाता है.

आस्था या संयोग? कहानी आज भी कायम

मंदिर पर गिरे बमों का न फटना भक्तों के लिए माता का चमत्कार है. वहीं, युद्ध में किसी बम के न फटने के पीछे तकनीकी या अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं. लेकिन कारण चाहे जो रहा हो, इस घटना ने तनोट माता की कहानी को ऐसी पहचान दे दी, जिसे आज भी श्रद्धालु पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाते हैं.