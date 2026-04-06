Surya Shani Mangal Yuti 2026:  सूर्य-शनि-मंगल की युति से बदलेगी किस्मत, जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर

Surya Shani Mangal Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष 2026 में मीन राशि में बन रहा सूर्य, शनि और मंगल का त्रिग्रही योग बेहद खास और प्रभावशाली माना जा रहा है. 2 अप्रैल 2026 को मंगल के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही यह युति सक्रिय हो गई है, जहाँ पहले से शनि विराजमान हैं और सूर्य का भी प्रभाव जुड़ने से यह योग और अधिक तीव्र हो गया है. ज्योतिष में मंगल और शनि की युति को ‘विस्फोटक योग’ या ‘ज्वालामुखी योग’ कहा जाता है, जो 11 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान कई राशियों के जीवन में अचानक बदलाव, उतार-चढ़ाव और नए अवसर देखने को मिल सकते हैं.

मंगल-शनि की युति क्यों मानी जाती है खास

मंगल को ऊर्जा, साहस और आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के कारक हैं. जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो जीवन में संघर्ष और उपलब्धियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है. यह योग व्यक्ति को मेहनत के जरिए सफलता दिलाता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होता. कई बार अचानक घटनाएं और मानसिक दबाव भी देखने को मिलता है.

इन राशियों के लिए रहेगा सामान्य समय

कर्क, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है. इन लोगों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. यदि कार्यों में रुकावट महसूस हो, तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, काले तिल का दान और पक्षियों को दाना डालना लाभकारी माना गया है.

इन राशियों को मिलेगा लाभ

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा. निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा. निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को 11 मई से पहले अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

मिथुन राशि वालों के रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को 11 मई से पहले अच्छे अवसर मिल सकते हैं. तुला राशि: तुला राशि के जातकों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है और विरोधियों पर जीत हासिल होगी. सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा.

तुला राशि के जातकों को कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है और विरोधियों पर जीत हासिल होगी. सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा. धनु राशि: धनु राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं. व्यापार में नई डील्स मिलने की संभावना है.

इन राशियों को रहना होगा सावधान