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रहस्यमयी है यह सूर्य मंदिर, रातों रात बदल गई थी इसके मुख्य द्वार की दिशा, छठ पर लगता है यहां बड़ा मेला

Surya Mandir Chhattisgarh: भारत के कोने-कोने में ऐसे अनेक मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में है. इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर ने खुद ही अपनी दिशा बदल ली थी. तो आइए जानते हैं सूर्य मंदिर से जुड़ी कई अनोखी बातों के बारे में.

By: Lalit Kumar | Published: June 10, 2026 8:09:53 AM IST

चमत्कारी है छत्तीसगढ़ का यह सूर्य मंदिर.
चमत्कारी है छत्तीसगढ़ का यह सूर्य मंदिर.


Surya Mandir Chhattisgarh: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कोई कमी नहीं है. देश के कोने-कोने में ऐसे अनेक मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. लेकिन, कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में है. इसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर ने खुद ही अपनी दिशा बदल ली थी. कुछ लोग इसे मुरादों का मंदिर भी कहते हैं. जी हां, आज हम बात कर रहे हैं यहां के सूर्य मंदिर की. छठ महापर्व पर इस मंदिर में पूजा की धूम मची रहती है. कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था. तो आइए जानते हैं सूर्य मंदिर से जुड़ी कई अनोखी बातों के बारे में.

रातोंरात बनाया गया था मंदिर

इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि, इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था. स्‍थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से आपकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं. यह अद्भुत मंदिर अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए है. किंवदंतियों के अनुसार, इस मंदिर की दिशा खुद ही बदल गई थी. इसका रहस्‍य भी बड़ा रोचक है.

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मंदिर के दरवाजे की बदल गई थी दिशा

इस मंदिर की मान्यता है कि, इसके दरवाजे की दिशा खुद व खुद बदल गई थी. आमतौर पर मंदिरों का दरवाजा पूरब की ओर होता है. यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जिसका दरवाजा पश्चिम की ओर है. इस मंदिर में आप सूर्य देवता की मूर्ति को सात रथों पर सवार देख सकते हैं. इसमें उनके तीनों रूप उदयाचल, मध्‍यांचल और अस्ताचल के रूप में मौजूद हैं. इसी कारण छठ पूजा में इस मंदिर की मान्‍यता और बढ़ जाती है.

क्‍या है मंदिर का रहस्‍य

मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर क्‍यों है, इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है. कथा के अनुसार, एक बार औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने औरंगाबाद पहुंचा. लोगों ने इसे ना तोड़ने की विनती की. उसने कहा कि अगर इस मंदिर में वास्तव में भगवान हैं, तो इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम में हो जाए. लोगों ने सूर्य देव से प्रार्थना की और अगली सुबह जब पुजारी पूजा करने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए कि मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में था. हालांकि उल्टी दिशा में होते हुए भी लोगों को सूर्य देव के दर्शन कैसे होते हैं, यह आज भी रहस्‍य है.

डेढ लाख साल पुराना है मंदिर

आपको जानकर हैरत होगी कि सह मंदिर डेढ़ लाख साल पुराना है. मंदिर बिना सीमेंट के चूना गारा का इस्‍तेमाल कर आयातकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार कई रूपों में कटे गए पत्थरों से मिलकर बनाया गया है. मंदिर के बाहर लगे शिलालेख पर लिखे श्लोक के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण 12 लाख 16 हजार वर्ष पहले त्रेता युग में हुआ था और आज इस पौराणिक मंदिर के निर्माण को लगभग 1 लाख 59 हजार 20 वर्ष पूरे हो गए हैं.

भगवान जगन्‍नाथ का दूसरा रूप है यह मंदिर

यह मंदिर अपनी वास्‍तुकला और इतिहास के लिए बड़ा प्रसिद्ध है. औरंगाबाद से 18 किमी दूर यह मंदिर 100 फीट ऊंचा है. कुछ लोग इसे ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का दूसरा रूप कहते हैं.

सूर्य कुंड में प्रतिमा स्‍नान का महत्‍व

इस मंदिर में सूर्यकुंड नामक तालाब का विशेष महत्‍व है. मान्‍यता है कि इस कुंड में स्‍नान करने के बाद ही सूर्यदेव की आराधना की जाती है. मंदिर की परंपराओं के अनुसार, हर दिन घंटी बजाकर सुबह 4 बजे भगवान को उठाया जाता है और उनकी प्रतिमा को स्‍नान कराया जाता है. फिर ललाट पर चंदन लगाकर नए वस्‍त्र पहनाए जाते हैं. हर साल चैत्र मास और कार्तिक मास में होने वाले छठ पर्व पर देश भर के लाखों लोग छठ व्रत के लिए एकत्रित होते हैं.

Tags: Dharmreligion newsSurya Mandir
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