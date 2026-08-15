नाग पंचमी पर अद्भुत संयोग..! सिंह राशि में सूर्य और केतु का हो रहा महामिलन, ये 4 राशिवाले खूब काटेंगे मौज

Surya Ketu Yuti 2026 Rashifal: नाग पंचमी का पर्व इस बार सिर्फ नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना तक सीमित नहीं रहने वाला है. ज्योतिषीय नजरिए से भी यह दिन खास माना जा रहा है, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से केतु मौजूद हैं. ऐसे में सिंह राशि में सूर्य और केतु की युति बनेगी. खास बात यह है कि इसी दिन नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है, जिससे इस संयोग को लेकर ज्योतिष में चर्चा और बढ़ गई है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और पिता का कारक माना जाता है, जबकि केतु को रहस्य, वैराग्य और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में सूर्य-केतु की युति का प्रभाव सभी राशियों पर एक जैसा नहीं माना जाता है.

कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जबकि कुछ जातकों को अपने काम, धन और करियर में अच्छे अवसर मिलने की संभावना जताई जाती है. मिथुन, मकर समेत 4 राशियों के जातकों को इस दौरान सेहत, करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक रिश्तों और लव लाइफ से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. ऐसे सवाल है कि आखिर, नाग पंचमी के दिन सिंह राशि में बनने वाली सूर्य-केतु युति किन 4 राशियों के लिए चुनौती बढ़ा सकती है? किन लोगों को इससे लाभ मिलने की संभावना है? आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल-

सूर्य-केतु युति से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

मिथुन राशि: सूर्य और केतु की युति मिथुन राशि से तीसरे भाव में बनने जा रही है, इस युति के प्रभाव से मिथुन राशि वालों के लिए खर्च, कामकाज और मानसिक तनाव से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकती हैं. मिथुन राशि के नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है. अपनी बात रखते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी सी बात विवाद का रूप ले सकती है. नौकरी बदलने या अचानक बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि: सूर्य और केतु की युति सिंह राशि के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर बनने जा रही है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह स्थिति आत्मविश्वास में उतार-चढ़ाव और निर्णय लेने में असमंजस पैदा कर सकती है. इस राशि के नौकरी पेशा जातकों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम या प्रशंसा ना मिलने से निराशा हो सकती है. वहीं कारोबार करने वालों के लिए भी समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी पुराने ग्राहक या कारोबारी सहयोगी के साथ मतभेद होने की आशंका बन सकती है.

मकर राशि: सूर्य और केतु की युति आपकी राशि से आठवें भाव में बनने जा रही है और सूर्य आपके आठवें भाव के स्वामी भी हैं. इस दौरान अपने साथ-साथ पूरे परिवार की सेहत का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह की लापरवाही बचें, ऐसे में आप खान-पान के साथ अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दें. सूर्य और केतु की युति के प्रभाव की वजह से आपको काफी भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है और आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं. इस अवधि में आपको ससुराल पक्ष के लोगों की वजह से भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

कुंभ राशि: सूर्य और केतु की युति आपकी राशि से सातवें भाव में बनने जा रही है. इस दौरान नौकरी और कारोबार में उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं. इस अवधि में ऑफिस में मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम मिलने में देरी हो सकती है और सहकर्मियों के साथ गलतफहमी या किसी काम की जिम्मेदारी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. वहीं व्यापारियों को बाजार में अचानक बदलाव या ग्राहकों की मांग में कमी का सामना करना पड़ सकता है.