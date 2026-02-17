Home > धर्म > सूर्य ग्रहण के दौरान क्या सच में बढ़ती है नकारात्मक ऊर्जा? जानिए धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास के बारे में

सूर्य ग्रहण के दौरान क्या सच में बढ़ती है नकारात्मक ऊर्जा? जानिए धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वास के बारे में

Surya Grahan 2026: कई लोग ग्रहण के समय भोजन पकाने या खाने से बचते हैं. माना जाता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे भोजन अशुद्ध हो सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 17, 2026 7:49:57 PM IST

सूर्य ग्रहण 2026
सूर्य ग्रहण 2026


Surya Grahan Andhvishwas: सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर सूर्य की रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है. वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय समाज में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और अंधविश्वास प्रचलित हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं.

सूर्य ग्रहण को लेकर अंधविश्वास

सबसे आम मान्यता यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और सीधे सूर्य को नहीं देखना चाहिए. हालांकि वैज्ञानिक रूप से बिना सुरक्षा चश्मे के सूर्य को देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसे धार्मिक कारणों से भी जोड़ा जाता है. कई लोग ग्रहण के समय भोजन पकाने या खाने से बचते हैं. माना जाता है कि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे भोजन अशुद्ध हो सकता है. कुछ लोग खाने में तुलसी के पत्ते डालकर उसे सुरक्षित मानते हैं.

गर्भवती महिलाओं को लेकर अंधविश्वास

गर्भवती महिलाओं के लिए भी कई तरह की सावधानियां बताई जाती हैं. कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तेज धार वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सिलाई-कढ़ाई से बचना चाहिए, वरना बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

राहु-केतु की कथा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का संबंध राहु-केतु की कथा से भी जोड़ा जाता है. पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राहु सूर्य को निगल जाता है, जिससे ग्रहण लगता है. इसलिए ग्रहण के समय मंत्र जाप, पूजा-पाठ और दान करना शुभ माना जाता है. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और घर की साफ-सफाई करना भी कई लोग जरूरी मानते हैं.

हालांकि आज के दौर में वैज्ञानिक सोच बढ़ी है, फिर भी सूर्य ग्रहण को लेकर परंपराएं और विश्वास समाज में गहराई से जुड़े हुए हैं. जरूरी है कि हम आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखें, और सुरक्षित तरीके से इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लें.

डिस्क्लेमर: यह लेख सूर्य ग्रहण से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है, न कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना. कृपया वैज्ञानिक दिशा-निर्देशों का पालन करें.

