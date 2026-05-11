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Surya Grahan: 2026-2027 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण? जानिए कौन-सा ग्रहण होगा सबसे खास

Surya Grahan 2026: 2026 और 2027 खगोलीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है. साल 2026 और 2027 में सूर्यग्रहण लगने जा रहे हैं. आइए जानते हैं साल में कब-कब ग्रहण लगेगा और कौन-सा ग्रहण सबसे खास रहने वाला है.

By: Preeti Rajput | Published: May 11, 2026 12:51:57 PM IST

2026-2027 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण?
2026-2027 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण?


Surya Grahan 2026: ग्रहण लगना खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जाता है. साल 2026 में दो बार सूर्य ग्रहण है. जिसमें से एक लग चुका है और एक आने वाले समय  में लगेगा. वहीं साल 2027 में भी दो सूर्य ग्रहण लगेंगे. आइए जानते हैं कि  2026 और 2027 में ग्रहण कब-कब है और कौन सा ग्रहण खास रहेगा. इसको लेकर लोगों में संदह बना हुआ है. इन दोनों सालों में सूर्य ग्रहण कब-कब है और कौन-सा ग्रहण बेहद खास रहने वाला है. 

2026 में सूर्य ग्रहण

इस साल 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है. यह वलयाकार सूर्य ग्रहण था. जिसमें चंद्रमा ने सूर्य को ग्रहण था, जिसमें सूर्य पूरी तरह ढकता नहीं है. बल्कि  चारों ओर रिंग ऑफ फायर यानी आग की अंगूठी जैसा नजारा दिखाई देता है. यह ग्रहण भारत में नहीं दिखा था. यह केवल अंटार्कटिका और दक्षिणी गोलार्ध में नजर आया था.

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कब लगेगा अगला सूर्य ग्रहण?

12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह सूर्य ग्रहण आइसलैंड, ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्रों से नजर आएगा. इस दौरान ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस के कई हिस्सों में दिन के समय अंधेरा छा जाएगा. यूरोप और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा. यह ग्रहण खगोलीय और ज्योतिषीय द्दष्टि से खास होगा. यह ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा.

साल 2027 में कब लगेगा सूर्य ग्रहण?

अगले साल 2027 में फरवरी महीने में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. साल की शुरूआत में 6 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा. इस ग्रहण के दौरान एक बार रिंग ऑफ फायर का नजारा देखने को मिलेगा. फरवरी में लगने जा रहा ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कई हिस्सों में नजर आएगा. इसके बाद 2 अगस्त को पूर्ण ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण बेहद खास होने वाला है. यह ग्रहण सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होने वाला है. 

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2027 का सूर्य ग्रहण बेहद खास 

2 अगस्त को लगने जा रहे सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा. यह ग्रहण सदी का सबसे लंबे ग्रहण होने वाला है. इस ग्रहण को सदी के महान ग्रहणों में शामिल किया जाएगा. यह सूर्य ग्रहण अधिकतम अवधि का होने वाला है. करीब 6 मिनट तक दिन में अंधेरा छाया रहेगा. आसमान में अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे. हालांकि, भारत में यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से नजर आ सकता है.

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Tags: surya grahan 2026Surya Grahan 2027
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