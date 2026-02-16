Home > धर्म > Surya Grahan 2026 Rashifal: शनि की राशि कुंभ में पड़ रहा साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन राशियों के लिए साबित होगा सबसे खतरनाक

Surya Grahan 2026 Rashifal: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को कुंभ राशि में पड़ने वाला है. यह ग्रहण दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक रहेगा और भारत में दिखाई नहीं देगा. ज्योतिषियों के अनुसार इसका प्रभाव पांच राशि के जातकों पर महसूस होगा.

By: Ranjana Sharma | Published: February 16, 2026 3:10:12 PM IST

Surya Grahan 2026 Rashifal: साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने वाला है। यह ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में घटित होगा। भारतीय समयानुसार ग्रहण दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक रहेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। ज्योतिषियों के अनुसार, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से पांच राशियों पर लगभग एक महीने तक दिखाई देगा। इन राशियों के जातकों को इस दौरान अपने कामकाज और फैसलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई कार्यों में रुकावट या नुकसान होने की संभावना बन सकती है।

सिंह राशि 

सिंह राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सूर्य देव इस राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस समय आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। नौकरी या कारोबार में बाधाएं और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इस अवधि में जल्दबाजी या अहंकार नुकसान का कारण बन सकते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी होगा।

कन्या राशि 

कन्या राशि के जातकों के लिए भी ग्रहण प्रतिकूल रहेगा। इस समय विरोधी और शत्रु सक्रिय रहेंगे और रोजगार या वित्तीय मामलों में नुकसान होने की संभावना अधिक होगी। बिना योजना खर्च किए गए निर्णय भारी पड़ सकते हैं। इसलिए सभी वित्तीय और व्यावसायिक फैसलों में सतर्कता बरतना आवश्यक है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगभग एक महीने तक भारी रहेगा। निवेश से दूरी बनाए रखना और अनजान संगति से बचना इस समय महत्वपूर्ण है। जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में झटके और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक ग्रहण के समय विशेष सतर्क रहें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विवादों से दूर रहना और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना इस समय जरूरी है। चोट या दुर्घटना से बचने के लिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण आर्थिक मामलों में सतर्कता की चेतावनी देता है। बिना योजना खर्च करने से नुकसान हो सकता है और ठगी या फ्रॉड का शिकार होने की संभावना बन सकती है। व्यापार में उतार-चढ़ाव के कारण वित्तीय अस्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, जिससे थकान, कमजोरी या सामान्य अस्वस्थता महसूस हो सकती है।

धैर्य, संयम और सावधानी अपनाएं 

ज्योतिषियों का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशियों को धैर्य, संयम और सावधानी अपनाने की आवश्यकता है। किसी भी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण फैसले को टालना और अपने कार्यस्थल व व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना सर्वोत्तम उपाय साबित होगा। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण मानसिक सतर्कता और योजनाबद्ध कदमों की याद दिलाता है। प्रत्येक राशि को अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सावधानी, समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम से कम महसूस हो।

Tags: Surya Grahan 2026 rashifal
