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Surya Grahan 2026: कब लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण? भारत में दिखेगा की नहीं, जानें किन देशों में दिखेगा?

Surya Grahan 2026 kab Lagega Date Sutak Kaal: इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगने वाले थे और पहला लग चुका है. ऐसे में अब दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. आइए जानते हैं कि वो कब लगेगा और भारत में दिखेगा की नहीं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 11, 2026 12:36:48 PM IST

surya grahan 2026 (Photo- AI)
surya grahan 2026 (Photo- AI)


Surya Grahan 2026 kab Lagega Date Sutak Kaal: सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये एक अद्भुत खगोलीय प्रक्रिया है, वहीं धार्मिक मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान है. साल 2026 में दूसरा और लास्ट सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है. ये ग्रहण श्रावण मास की अमावस्या तिथि पर होगा, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है.  

पंचांग के अनुसार साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. ये ग्रहण रात 09 बजकर 04 मिनट पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा.

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 कैसा होगा ये सूर्य ग्रहण?

इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार (Annular Solar Eclipse) होगा. वलयाकार ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जिससे सूर्य के चारों ओर अग्नि के छल्ले दिखाई देते है. इसी कारण इसे ‘रिंग ऑफ फायर’ भी कहा जाता है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा. ग्रहण के समय सूर्य कर्क राशि में स्थित होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी इसी राशि में मौजूद रहेंगे. कर्क राशि में बृहस्पति उच्च अवस्था में माने जाते हैं.  

 सूर्य ग्रहण क्यों लगता है?

सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तथा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है. इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य का कुछ हिस्सा या पूरा भाग ढका हुआ दिखाई देता है. हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है.

 क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

12 अगस्त 2026 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसका कारण ये है कि ग्रहण भारतीय समयानुसार रात में शुरू होगा, जब देश के अधिकांश हिस्सों में सूर्य दिखाई नहीं देगा.

 सूतक काल मान्य होगा या नहीं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है. इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि, चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके लिए सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा.

 किन देशों में दिखाई देगा ये ग्रहण?

भारत में ये ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन यूरोप के कई देशों, अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों और रूस के कुछ हिस्सों में इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा.

 

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