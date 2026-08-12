Surya Grahan 2026: साल का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण आज, भारत में इसका कितना होगा प्रभाव, ग्रहण में सूतककाल क्या

Solar Eclipse 2026 Date: आज रात 9 बजकर 3 मिनट पर आसमान में एक चमत्कार होगा. यानी 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा. मतलब साफ है कि कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य पूरी तरह से ढक लेगा. ऐसा होने से दिन के उजाले में अंधेरा-सा छा जाएगा. हालांकि, यहां एक बात स्पष्ट कर दें कि, भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है. यह सूतक काल ग्रहण के समाप्त होने तक मान्य रहता है. चूंकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई न देने से सूतक काल का प्रभाव भी नहीं होगा. अब सवाल है कि, सूर्य ग्रहण का सूतककाल क्या होता है? कब शुरू और कब खत्म होता है? आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण कब और क्यों लगता है? सूर्य ग्रहण का भारत में सूतक मान्य होगा या नहीं? इस बारे में बता रहे हैं प्रतापविहार गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

सूर्य ग्रहण कब और क्यों लगता है?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण तब लगता है, जब पापी ग्रह राहु और केतु उसका ग्रास करने के लिए आते हैं. ऐसे समय को अशुभ माना जाता है, इस वजह से इसमें कोई शुभ काम नहीं करते हैं और भगवत भजन करते हैं. हालांकि, मंदिरों के कपाट तक बंद कर देते हैं. वहीं, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो, जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पड़ता है. इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं.

सूर्य ग्रहण का सूतककाल क्या होता है?

हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले के अशुभ समय को सूतक काल कहा जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ, खाना पकाने और शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन, यह नियम तभी लागू होता है जब ग्रहण संबंधित क्षेत्र में दिखाई दे. बता दें कि, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इस वजह से इसका सूतक काल नहीं लगेगा और न ही सूतक काल के नियम लागू होंगे.

कब और कितने बजे लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण?

साल 2026 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है. कोई 11 अगस्त, कोई 12 अगस्त तो कोई 13 अगस्त को सूर्य ग्रहण बता रहा है. मगर हिंदू पंचांग के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात लगने वाला है. भारतीय समयानुसार, 12 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से आरंभ होगा. ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 1 बजकर 27 मिनट पर होगा. इस बीच ग्रहण का पीक टाइम रात 11 बजकर 16 मिनट पर आएगा. ग्रहण काल की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहने वाली है.

किन देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण?

NASA के अनुसार, पूर्ण सूर्य ग्रहण की मुख्य पट्टी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर और स्पेन से होकर गुजरेगी. पुर्तगाल के एक छोटे से हिस्से में भी पूर्ण ग्रहण देखा जा सकेगा. इन इलाकों में चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य की चमकदार डिस्क को पूरी तरह ढक देगा. उस दौरान आसमान में सूर्य के चारों ओर उसकी बाहरी वायुमंडलीय परत दिखाई दे सकती है.

भारत में क्यों नहीं दिखेगा यह सूर्य ग्रहण?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सूर्य ग्रहण तभी दिखाई देता है जब किसी स्थान से देखने पर चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढकता हुआ नजर आए. मगर 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण की छाया का रास्ता भारत से काफी दूर रहेगा. इसलिए भारत में इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष दृश्य नहीं मिलेगा. इसलिए यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा.