Surya Grahan 2026: कब है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण? इस दिन बनेगा डबल नवपंचम योग, इन 5 राशियों पर दिखेगा सबसे ज्यादा असर

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण 2026 और डबल नवपंचम योग: 12 अगस्त को बन रहा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर 12 अगस्त 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. इस दिन साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा. इसी दौरान आकाश में एक दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह योग भी बन रहा है, जिसे नवपंचम योग कहा जाता है.

बुध और वरुण ग्रह मिलकर नवपंचम योग बनाएंगे

सुबह 9:07 बजे बुध और वरुण ग्रह मिलकर नवपंचम योग बनाएंगे, और कुछ ही मिनट बाद 9:13 बजे शुक्र और अरुण ग्रह भी इसी योग का निर्माण करेंगे. एक ही दिन में दो बार नवपंचम योग बनना इस घटना को और अधिक प्रभावशाली बना देता है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह संयोग सभी राशियों के लिए समान परिणाम नहीं देगा. कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि यह समय मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और संबंधों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर

मेष राशि: आत्मविश्वास में गिरावट और पारिवारिक तनाव

कुछ जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास में कमी लाने वाला हो सकता है. गलत समय पर लिए गए व्यापारिक फैसले नुकसान दे सकते हैं. पिता या वरिष्ठ पारिवारिक सदस्य से मतभेद की स्थिति बन सकती है. धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है क्योंकि चोट लगने की संभावना भी जताई जा रही है.

वृषभ राशि: मानसिक तनाव और आर्थिक असंतुलन

इस अवधि में निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे बड़े फैसले टल सकते हैं. मानसिक तनाव के साथ-साथ शारीरिक थकान और कष्ट भी महसूस हो सकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है.

सिंह राशि: प्रेम संबंधों में टूटन और स्वास्थ्य समस्या

प्रेम संबंधों में दूरी या दिल टूटने जैसी स्थिति बन सकती है. मानसिक अस्थिरता के कारण भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ सकते हैं. पैरों और तलवों में दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक पक्ष भी कमजोर रह सकता है.

कर्क राशि :पारिवारिक विवाद और कार्यक्षेत्र में असंतोष

माता से अनावश्यक विवाद हो सकता है और पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है. प्रेम जीवन में जटिलताएं बढ़ सकती हैं. कार्यस्थल पर सम्मान की कमी और अनदेखी जैसी स्थिति बन सकती है. धन संबंधी परेशानियां भी बनी रह सकती हैं.

निवेश और कार्यों में नुकसान की आशंका

इस समय बिना सोचे-समझे किए गए निर्णय भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. पैरों में दर्द और शारीरिक असहजता भी संभव है. यदि किसी स्थान पर निवेश किया गया है, तो वहां से अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी.

निवेश और कार्यों में नुकसान की आशंका

इस समय बिना सोचे-समझे किए गए निर्णय भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. पैरों में दर्द और शारीरिक असहजता भी संभव है. यदि किसी स्थान पर निवेश किया गया है, तो वहां से अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी.