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Surya Grahan 2026: जब दिन में हो जाएगी रात! इस दिन लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण? जानें कहां और कितनी देर दिखेगा ‘रिंग ऑफ फायर’

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसे खगोलीय और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. यह ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन लगेगा और कर्क राशि में होगा, जहां देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे.

By: Divyanshi Singh | Published: June 16, 2026 1:16:07 PM IST

Surya Grahan 2026: कब लगेगा सूर्य ग्रहण?
Surya Grahan 2026: कब लगेगा सूर्य ग्रहण?


Surya Grahan 2026: एस्ट्रोनॉमी और धार्मिक नज़रिए से सूर्य ग्रहण को हमेशा से खास माना गया है. साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, 2026 को लगेगा. इससे पहले, साल का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में लगा था. हिंदू कैलेंडर के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगेगा.

यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा, जहाँ बृहस्पति भी मौजूद रहेगा. यह भारत को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन में दिखाई देगा. साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, 2026 को लगेगा. यह ग्रहण श्रावण महीने की हरियाली अमावस्या को लगेगा. यह भारत को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन में दिखाई देगा.

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12 अगस्त 2026 को दूसरा सूर्य ग्रहण

ज्योतिषी के अनुसार साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण रात करीब 9:04 बजे शुरू होगा और 13 अगस्त को सुबह 4:25 बजे खत्म होगा. 12 अगस्त 2026 को लगने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण आर्कटिक, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखेगा. वहां के लोग टोटल सूर्य ग्रहण देख पाएंगे. दिन में थोड़े समय के लिए पूरा अंधेरा रहेगा. इस दिन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पार्शियल सूर्य ग्रहण दिखेगा.

एन्युलर सूर्य ग्रहण

12 अगस्त को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एन्युलर सूर्य ग्रहण होगा. यह ग्रहण लंबे समय तक रहेगा.

कर्क राशि में सूर्य ग्रहण

पंचांग के अनुसा, साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा. इस दौरान, सूर्य कर्क राशि में गोचर करेगा. कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और देवता बृहस्पति कर्क राशि में होंगे. कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है. नक्षत्रों की बात करें तो, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में होगा.

सूर्य ग्रहण कब होता है?

हिंदू धर्म में, ग्रहण को अशुभ माना जाता है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है. सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है. 12 अगस्त, 2026 को होने वाला यह सूर्य ग्रहण एक एनुलर सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य आग की अंगूठी जैसा दिखाई देगा.

क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण?

2026 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा क्योंकि यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात में शुरू होगा, जिससे यह भारत में दिखाई नहीं देगा.

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