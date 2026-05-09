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Surya Grahan: 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण बदलेगा कई राशियों का भाग्य, मंगल गोचर से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Surya Grahan 2026:  12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. इस दौरान मंगल ग्रह का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, रिश्तों और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. हालांकि धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 2:45:16 PM IST

12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण बदलेगा कई राशियों का भाग्य
12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण बदलेगा कई राशियों का भाग्य


Surya Grahan 2026: धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात लगने जा रहा है, जिसे कई मायनों में खास माना जा रहा है. इस ग्रहण के दौरान ग्रहों की सेनापति मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भी होगा, जिसका प्रभाव कई राशियों के जीवन पर सकारात्मक बदलाव के रूप में देखने को मिल सकता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह समय करियर, कारोबार, रिश्तों और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है.

कब लगेगा सूर्य ग्रहण 2026?

ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 की रात 09 बजकर 04 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगा. खास बात यह है कि इसी दिन रात 10 बजकर 42 मिनट पर मंगल ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे ग्रहण का प्रभाव और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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मंगल गोचर से बनेंगे सफलता के योग

ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कई लोगों के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके कार्यों में तेजी आने के संकेत हैं. व्यापार और नौकरी में नए अवसर मिलने की संभावना है. वहीं साझेदारी में काम करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. सूर्य ग्रहण के बाद किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना जताई जा रही है. पुराने कार्यों का लाभ मिल सकता है और नए बिजनेस पार्टनर सहयोगी साबित हो सकते हैं. इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय नई जिम्मेदारियों और प्रगति का संकेत दे सकता है.

रिश्तों और पारिवारिक जीवन में आएगी मिठास

ज्योतिष अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति पारिवारिक माहौल को शांत और सकारात्मक बना सकती है. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की संभावना है. जो लोग हाल ही में रिश्ते में जुड़े हैं, उनके संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं. परिवार के साथ यादगार समय बिताने के अवसर भी मिल सकते हैं.

आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

हालांकि ग्रहण काल के दौरान धन संबंधी मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. सोच-समझकर निवेश करने से नुकसान से बचा जा सकता है. वहीं लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने और आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने के संकेत भी मिल रहे हैं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण के बाद प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं. वहीं समाज सेवा या जनहित से जुड़े कार्य करने वाले लोगों की लोकप्रियता और सम्मान में वृद्धि हो सकती है.

Tags: Solar Eclipsesurya grahan 2026
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