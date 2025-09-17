Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां
Home > धर्म > Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां

Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां

Surya Grahan Sutak Kaal 2025: इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पड़ रहा है, जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा.आइए जानतें हैं सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब से रहेगा और क्या यह भारत में मान्य होगा या नहीं?

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 17, 2025 10:56:42 PM IST

Surya grahan 2025 sutak kaal timings
Surya grahan 2025 sutak kaal timings

Surya Grahan Sutak Kaal 2025: इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर, रविवार को लगने वाला है. यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा।.ज्योतिष के अनुसार, ग्रहण शुरू होने से पहले ही इसका सूतक काल शुरू हो जाता है. और सूतक काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इस समय विशेष सावधानी बरतनी होती है. सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर विशेष रूप से पड़ सकता है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, और इस बार यह सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर लग रहा है. ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा और क्या यह भारत में मान्य होगा या नहीं तो आइए जानतें हैं विस्तार से.

सूर्य ग्रहण का सूतक काल

सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है. इसे अशुभ समय माना जाता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. 21 सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल जानने के लिए सबसे पहले सूर्य ग्रहण का समय जानना जरूरी है.

सूर्य ग्रहण का समय

  • यह ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के दिन लग रहा है.
  • भारतीय समयानुसार, सूर्य ग्रहण का आरंभ रात 10:59 बजे होगा.
  • ग्रहण का समापन 22 सितंबर सुबह 3:23 बजे होगा.
  • साथ ही, उस दिन शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ भी हो रहा है, जो इसे और भी विशेष महत्व देता है.

भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल

साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

सूतक काल में क्या न करें?

हालांकि इस बार सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, जानना आवश्यक है कि सामान्य रूप से सूतक काल में कौन-कौन से कार्य वर्जित होते हैं.

  • मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की पूजा नहीं होती.
  • इस समय भोजन करना, खाना बनाना, घर से बाहर जाना, स्नान, दान, पूजा-पाठ सभी पर रोक रहती है.
  • सूतक काल में सोना भी वर्जित माना जाता है.

सूतक काल में क्या करें?

  • भजन या मंत्र जाप करें. यदि आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उसका जाप करें.
  • गर्भवती महिलाएं संतान गोपाल मंत्र या किसी सुरक्षा मंत्र का जाप कर सकती हैं.
  • सूतक काल समाप्त होने के बाद पूजा स्थान और घर की सफाई करें.  

    Disclaimer :प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां
Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां
Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां
Surya Grahan 2025: कब लगेगा सूतक काल और क्या भारत में इसका प्रभाव देखा जाएगा? पूरी जानकारी यहां