Surya Grahan 2025: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है बेहद खतरनाक! रहना होगा सतर्क, ये 5 राशि है खतरे में

Surya Grahan 2025: साल 2025 में ग्रहणों का सिलसिला अब अपने अंतिम चरण में है, वही अब 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है यह ग्राहण पितृ पक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन पड़ने वाला है और इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, कुछ राशि वालों को इस ग्रहण से लाभ होगा, तो कई राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है.

By: chhaya sharma | Published: September 17, 2025 7:49:18 PM IST

Surya Grahan 2025 Zodiac Sign Effected
Surya Grahan 2025 Zodiac Sign Effected

Surya Grahan 2025 Zodiac Sign Effected: हाल ही में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के बाद अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ा रहा, जो 21 सितंबर की रात 11 बजे से शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3 बजकर 24 बजे मिनट तक रहेगा. लेकिन आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक काल लागू नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार सार के इस दुसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव कई राशियों पर पड़ने वाला हैं, तो चलिए जानते हैं किसी राशि वाले लोगों पर पड़ेगा 21 सितंबर लगने वाले सूर्य ग्रहण का असर

5 राशियों पर पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का गहरा प्रभाव 

साल 2025 का यह दुसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र को प्रभावित करेगा. इसलिए इस ग्रहण का असर कुछ न कुछ  सभी राशियों पर पड़ने वाला है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से 5 राशियों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, मिथुन, कन्या, मीन, वृषभ और तुला, तो चलिए जानते हैं क्या पड़ेगा इन राशियों पर प्रभाव

वृषभ (Taurus)

साल 2025 में लग रहे सूर्य ग्रहण का असर वृषभ राशि वाले लोगों पर पड़ेगा. आर्थिक रूप से लाभदायक समय है, लेकिन खर्चा बढने की परेशानी आ सकती है. इसके अलावा लंबे समय से रुका महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा.

मिथुन राशि (Gemini)

साल 2025 में पड़ रहे दुसरे सूर्य ग्रहण से मिथुन राशि को प्रभाव पड़ेगा करियर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, निजी जीवन में तनाव रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है. 

कन्या राशि (Virgo)

साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर कन्या राशि पर भ पड़ने वाला है, इस राशि के लोगों को  विशेष सावधानी बरतनी होगी और अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहने की जरूरत है, कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा. मानसिक तनाव जैसी परेशानी हो सकती है. 
मीन राशि

मीन राशि (Pisces)

सूर्य ग्रहण का मीन राशी वालों पर भी पडेगा, इस दौरान रिश्तों में अस्थिरता आ सकती ह और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती हैं. इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता. 

तुला राशि (Libra)

साल 2025 में पड़ रहे दुसरे सूर्य ग्रहण से तुला राशि भी प्रभावित होगी,लेकिन ये प्रभाव अच्छा है आर्थिक रूप से लाभदायक समय है करियर में नए अवसर और तरक्की मिलेगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी.

क्या है ग्रहण संदेश

सितंबर के महीने में सिर्फ 15 दिनों में ही दो बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, इसलिए इस दौरान हर राशि के लोगों को धैर्य से काम लेने और संभलकर दैनिक जीवन जीने की जरूरत है. साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ राशियों को परेशानियों का सामना करना होगा, तो कई राशियां काफी फायदे में रहने वाली हैं. 

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Surya Grahan 2025
