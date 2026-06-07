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15 जून को बदलेगी सूर्य की चाल, 4 राशियों के लिए खुल सकते हैं तरक्की और धन लाभ के नए रास्ते

Surya Gochar 2026: 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह गोचर मेष, मिथुन, सिंह और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. इन राशियों को करियर, नौकरी, व्यापार, धन, मान-सम्मान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 7, 2026 6:00:31 PM IST

सूर्य की चाल बदलते ही चमक सकती है तकदीर
सूर्य की चाल बदलते ही चमक सकती है तकदीर


Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान, सरकारी क्षेत्र, पिता और ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है. जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिषविदों का मानना है कि इस गोचर का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव चार राशियों पर पड़ सकता है. इन राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है. आइए जानते हैं कि सूर्य का यह राशि परिवर्तन किन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है.

 मेष राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके काम बन सकते हैं

सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है. निर्णय लेने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत हो सकती है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. परिवार और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ सकता है तथा लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है. भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है.

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मिथुन राशि: सूर्य का प्रवेश दिला सकता है विशेष लाभ

सूर्य का गोचर सीधे मिथुन राशि में होने जा रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक प्रभाव इसी राशि के जातकों पर पड़ने की संभावना है. इस दौरान भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बन सकते हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता निखर सकती है और कार्यस्थल पर आपकी राय को महत्व मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. बातचीत और संवाद कौशल में सुधार होने से कई महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. मानसिक तनाव में कमी आने के संकेत हैं, जिससे ऊर्जा और उत्साह में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है.

सिंह राशि: आय बढ़ाने के मिल सकते हैं नए अवसर

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से काफी लाभकारी माना जा रहा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कुछ लोगों को पदोन्नति या करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है और लाभ में वृद्धि के संकेत हैं. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है.

मकर राशि: करियर और स्वास्थ्य दोनों में मिल सकती है राहत

मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य गोचर नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने वाला माना जा रहा है. लंबे समय से की जा रही मेहनत का उचित फल मिलने से संतोष और आत्मविश्वास बढ़ सकता है. आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है. यदि कोई आर्थिक योजना लंबे समय से अटकी हुई है तो उसमें प्रगति होने की संभावना है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय राहत देने वाला माना जा रहा है. यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उनमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव हो सकता है.

क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है सूर्य गोचर?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है. सूर्य का राशि परिवर्तन व्यक्ति के आत्मबल, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षेत्र पर प्रभाव डालता है. इसलिए सूर्य गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है. 15 जून को होने वाला यह गोचर कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. हालांकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है.

Tags: sun transit geminisurya gochar 2026
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