Surya Gochar 2026: सोमवती अमावस्या पर ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर, इन 6 राशिवालों को होगा दोगुना लाभ

Sun Transit In Gemini 2026: साल 2026 ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. इस पूरे साल कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे. कल 15 जून यानी सोमवती अमावस्या को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा. जी हां, कल ग्रहों के राजा सूर्य दोपहर 12 बजकर 52 मिनट पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मिथुन राशि में पहले से ही बुध ग्रह विराजमान हैं, जिससे सूर्य और बुध ग्रह की युति बनेगी और बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है. ज्योतिष आचार्यों की मानें तो, जब कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है तो जातकों पर कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलता है. इसी तरह सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव भी 12 राशियों की जिंदगी पर पड़ेगा. जहां कुछ राशियों के जातकों के जीवन में सुखमय होगा तो कुछ जातकों के जीवन में भूचाल आ सकता है. अब सवाल है कि आखिर ग्रहों के राजा कल किस समय करेंगे गोचर? सूर्य के मिथुन राशि में गोचर होने पर क्या होगा? सूर्य गोचर से किन राशिवालों के लिए नुकसानदायक? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

सूर्य गोचर के प्रभाव से इन राशियों को होगा लाभ

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत अनुकूल होने जा रहा है. यह आपको साहसी, आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और संवाद में अधिकारपूर्ण बनाएगा. पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सूर्य का गोचर बेहतरीन होने वाला है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका भी मिलेगा. इस राशि के नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और करियर में तरक्की के मौके भी मिलेंगे. सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य गोचर से मेष राशि वालों का मकान व वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपकी संपत्ति में इजाफा देखने को मिलेगा.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर लंबे समय से रुके हुए लक्ष्यों पर कार्रवाई करने का प्रमुख समय है, क्योंकि इस दौरान आप काफी एक्टिव रहेंगे और आपको अत्यधिक आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा महसूस होगी. सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है और बुध ग्रह पहले से ही आपकी राशि में विराजमान हैं, ऐसे में आपको कई पुराने विवादों से मुक्ति मिलेगी और कई प्रतिष्ठित लोगों से जान-पहचान भी बढ़ेगी. परिवार या कार्यक्षेत्र में अगर कोई टेंशन चल रही है तो सूर्य गोचर के शुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी. वहीं नौकरी व बिजनेस करने वालों को इस अवधि में अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं.

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए, आपके प्रथम भाव के स्वामी का 11वें भाव में गोचर करने वाले हैं. ऐसे में आपका पूरा ध्यान आर्थिक लाभ प्राप्त करने और सामाजिक व पेशेवर नेटवर्क में चमकने पर रहेगा. सूर्य गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक अवधि रहने वाला है, जिसमें सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा और मानसिक स्पष्टता रहेगी. सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य गोचर होने से आपके अंदर समझदारी बढ़ेगी और आसानी से बड़े निर्णय ले पाने की स्थिति में होंगे. सूर्य गोचर के शुभ प्रभाव से सिंह राशि वालों के कमाई के जरिए बढ़ेंगे और धन संबंधित समस्या भी दूर हो जाएगी.

कन्या राशि: सूर्य का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में हो रहा है, जो पेशे और सार्वजनिक छवि का भाव है और यहां सूर्य को दिशा बल मिलता है, जो प्रफेशनल लाइफ के लिए सकारात्मक है. कन्या राशि वालों के लिए राहत आ रही है, अगर आपके सरकारी कागजात या ऑफिसियल फाइलें लंबित थीं, तो वे पूरी हो जाएंगी. आपको मजबूत करियर के अवसर मिल सकते हैं, अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और आपकी प्रतिभा उभर कर सामने आएगी. अगर आप काफी समय से मकान व फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो इस अवधि में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा.

वृश्चिक राशि: सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभदायक रहने वाला है. सूर्य गोचर के प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और कई अधूरे कार्य पूरे होते जाएंगे. इस राशि के जो जातक काफी समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको इस अवधि में शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं. वहीं अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. दोस्तों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनकी मदद से आपके कई घरेलू कार्य पूरे होंगे. वहीं आपको दोस्तों के साथ यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है.

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर फलदायक रहने वाला है. सूर्य गोचर के प्रभाव से मकर राशि वालों की पर्सनल व प्रफेशनल लाइफ में चल रहीं समस्याएं दूर होंगी और अटके धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. इस राशि के लव लाइफ वालों के लिए भी सूर्य का गोचर फायदेमंद रहने वाला है, आपके परिवार की तरफ से मंजूरी मिल सकती है. अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पिता की तरफ से काफी मदद मिल सकती है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे आपको काफी रिलैक्स भी मिलेगा.