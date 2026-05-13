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Surya Budh Gochar 2026: 15 मई से बदलेगी इन 3 राशियों की किस्मत! सूर्य-बुध मिलकर बना रहे हैं बुधादित्य राजयोग

Surya Budh Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब दो बड़े ग्रह एक ही राशि में एकसाथ प्रवेश करते हैं, तो उसका असर कई राशियों के जीवन पर देखने को मिलता है. साल 2026 में 15 मई का दिन खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन सूर्य और बुध दोनों एकसाथ वृषभ राशि में गोचर करेंगे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 13, 2026 7:12:17 PM IST

सूर्य बुध गोचर 2026
सूर्य बुध गोचर 2026


Surya Budh Gochar 2026: ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें धन, सुख और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है. ऐसे में सूर्य और बुध का इस राशि में एक साथ आना बेहद शुभ संकेत माना जा रहा है. खास बात यह है कि दोनों ग्रह मिलकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे, जिसे ज्योतिष में सफलता, बुद्धिमत्ता, मान-सम्मान और आर्थिक उन्नति देने वाला योग माना गया है.

ज्योतिषविदों का कहना है कि इस दुर्लभ ग्रह संयोग का सबसे ज्यादा लाभ तीन राशियों को मिल सकता है. इन राशियों के लोगों को करियर, धन, संपत्ति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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 वृष राशि

सूर्य और बुध का गोचर वृष राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए धन संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं. निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है.अगर किसी जमीन, मकान या संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में जा सकता है. नया घर या वाहन खरीदने की योजना भी सफल हो सकती है. परिवार का माहौल पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव कम हो सकता है.स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय राहत देने वाला माना जा रहा है. पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलने के संकेत हैं.रोजाना सूर्य मंत्र का जाप करें.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर और कारोबार में प्रगति के संकेत दे सकता है. नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. व्यापार में नई योजनाएं लाभ दे सकती हैं. विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर आपका प्रभाव मजबूत हो सकता है. जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं.दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग भी इस दौरान आपके लिए मददगार साबित होगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आने के संकेत हैं.हर सुबह स्नान के बाद लाल तिलक लगाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए सूर्य और बुध का यह गोचर सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है.करियर में नए मौके मिल सकते हैं और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वहीं कारोबार करने वालों को भी लाभ के संकेत हैं.संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है. घर खरीदने या मरम्मत कराने की योजना सफल हो सकती है. परिवार के बुजुर्गों की सेहत में भी सुधार देखने को मिल सकता है.प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें.

 बुधादित्य राजयोग क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और संवाद क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो बुधादित्य राजयोग बनता है.मान्यता है कि यह योग व्यक्ति को करियर में सफलता, आर्थिक मजबूती, सम्मान और निर्णय लेने की बेहतर क्षमता प्रदान करता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Budh Aditya RajyogSun Mercury TransitSurya Budh Gochar 2026
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