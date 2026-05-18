सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर से इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर में आएगा उछाल, खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Sun Transit; 22 जून 2026, सोमवार को दोपहर 12:31 बजे सूर्य देव राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य इस नक्षत्र में 6 जुलाई 2026 तक विराजमान रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. इस दौरान करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर तरक्की के नए द्वार खोल सकता है. नौकरी और कारोबार में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर दिखाई देगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह अवधि शुभ मानी जा रही है. लंबे समय से की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है. जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ सफलता के अवसर भी बढ़ेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर राहत लेकर आ सकता है. रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं और मानसिक तनाव कम हो सकता है. नए अवसरों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य में वृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है. धन लाभ के योग बन रहे हैं. करियर में नए मौके मिल सकते हैं और समाज में सम्मान बढ़ सकता है. पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और सोच में नई ऊर्जा आएगी.