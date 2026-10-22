Home > धर्म > गले में नरमुंडों की माला, मूषक नहीं शेर की सवारी! सुल्तानपुर के इस मठ में विराजते हैं गणेश जी के अनोखे स्वरूप

गले में नरमुंडों की माला, मूषक नहीं शेर की सवारी! सुल्तानपुर के इस मठ में विराजते हैं गणेश जी के अनोखे स्वरूप

Sultanpur Unique Ganesh Idol: भगवान गणेश का नाम लेते ही मन में गले में मोदक की माला, हाथ में आशीर्वाद और साथ में मूषक की सवारी वाली छवि उभरती है. लेकिन, क्या आपने कभी गणेश जी का ऐसा स्वरूप देखा है, जिसमें उनके गले में नरमुंडों की माला हो और वाहन के रूप में मूषक की जगह शेर दिखाई दे?

By: Lalit Kumar | Published: October 22, 2026 5:38:05 PM IST

Sultanpur Unique Ganesh Idol (Image- AI)
Sultanpur Unique Ganesh Idol (Image- AI)


Sultanpur Unique Ganesh Idol: भगवान गणेश का नाम लेते ही मन में गले में मोदक की माला, हाथ में आशीर्वाद और साथ में मूषक की सवारी वाली छवि उभरती है. लेकिन, क्या आपने कभी गणेश जी का ऐसा स्वरूप देखा है, जिसमें उनके गले में नरमुंडों की माला हो और वाहन के रूप में मूषक की जगह शेर दिखाई दे? जी हां, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से जुड़ा एक ऐसा ही अनोखा धार्मिक प्रसंग लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है. यहां एक मठ में गणेश जी के इस अलग स्वरूप को लेकर विशेष मान्यता बताई जाती है.

अब सवाल है कि आखिर, क्या है इस प्रतिमा की खासियत और क्यों इसे सामान्य गणेश प्रतिमाओं से अलग माना जाता है? आइए जानते हैं इस अनोखे स्वरूप से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में.

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गणेश जी के इस स्वरूप को लेकर क्या है मान्यता?

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकारी देवता माना जाता है. उनकी सामान्य प्रतिमाओं में मूषक वाहन, मोदक और आशीर्वाद देती मुद्रा प्रमुखता से दिखाई देती है. वहीं, नरमुंडों की माला और सिंह जैसे वाहन वाला स्वरूप तांत्रिक तथा उग्र देव-परंपराओं की प्रतीकात्मक छवियों की याद दिलाता है. ऐसे स्वरूपों में देवता की शक्ति, नकारात्मकता पर विजय और भय से मुक्ति जैसे भावों को दर्शाया जाता है.

हालांकि, सुल्तानपुर के जिस मठ से इस अनोखी गणेश प्रतिमा का संबंध बताया जा रहा है, उसके नाम, स्थापना काल और प्रतिमा से जुड़ी कथा की पुष्टि करने वाली जानकारी उपलब्ध नहीं है.

सामान्य गणेश प्रतिमा से कैसे अलग है यह स्वरूप?

गणेश जी के अलग-अलग स्वरूपों का वर्णन धार्मिक कला और उपासना की विभिन्न परंपराओं में मिलता है. कुछ प्रतिमाओं में उन्हें शांत और सौम्य रूप में दिखाया जाता है, जबकि कुछ में उनकी शक्ति और उग्रता को प्रमुखता दी जाती है. नरमुंडों की माला आम तौर पर मृत्यु, नश्वरता और नकारात्मक शक्तियों पर विजय का प्रतीक मानी जाती है.

वहीं, सिंह शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है. लेकिन किसी प्रतिमा की वास्तविक पहचान उसके स्वरूप, स्थानीय इतिहास और मंदिर की परंपरा के आधार पर ही तय की जानी चाहिए. 

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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