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Sukhi Tulsi Remedies: सूखी तुलसी समझकर कर रहे हैं बड़ी गलती! जानिए इसके ऐसे उपाय जो दूर कर सकते हैं नकारात्मकता

Sukhi Tulsi Ke Upay: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है. इसे केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी तुलसी का स्वरूप माना जाता है. यही वजह है कि अधिकांश घरों में इसकी पूजा की जाती है. हालांकि गर्मी, मौसम या देखभाल की कमी के कारण कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है और लोग उसे बेकार समझकर हटा देते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 3, 2026 5:51:54 PM IST

सूखी तुलसी समझकर कर रहे हैं बड़ी गलती,जान लें सही नियम
सूखी तुलसी समझकर कर रहे हैं बड़ी गलती,जान लें सही नियम


Sukhi Tulsi Ke Upay: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है. इसे केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी तुलसी का स्वरूप माना जाता है. यही वजह है कि अधिकांश घरों में इसकी पूजा की जाती है. हालांकि गर्मी, मौसम या देखभाल की कमी के कारण कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है और लोग उसे बेकार समझकर हटा देते हैं.
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूखी तुलसी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी हरी-भरी तुलसी. इसकी पत्तियों और टहनियों का उपयोग कई शुभ कार्यों और धार्मिक उपायों में किया जाता है.

 सूखी तुलसी की माला का महत्व

तुलसी की लकड़ी से बनी माला का उपयोग लंबे समय से धार्मिक परंपराओं में होता आया है. मान्यता है कि तुलसी की माला धारण करने से मन शांत रहता है और व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है. इसे सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है.

 पूजा घर में रखें सूखी तुलसी

यदि तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसकी कुछ पत्तियां या टहनियां पूजा घर में रखी जा सकती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पूजा स्थल की पवित्रता भी बढ़ती है.

 मुख्य द्वार पर बांधें तुलसी की टहनियां

कई लोग सूखी तुलसी की टहनियों को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लगाते हैं. मान्यता है कि यह उपाय घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को कम करने में सहायक माना जाता है. साथ ही घर का वातावरण शुभ और सकारात्मक बना रहता है.

 हवन और धार्मिक कार्यों में करें उपयोग

सूखी तुलसी का उपयोग हवन सामग्री में भी किया जाता है. माना जाता है कि हवन में तुलसी डालने से वातावरण अधिक पवित्र बनता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही कारण है कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी को विशेष स्थान दिया जाता है.

क्यों नहीं फेंकनी चाहिए सूखी तुलसी?

धार्मिक दृष्टि से तुलसी का हर रूप पूजनीय माना गया है. इसलिए सूख जाने के बाद भी इसे सामान्य पौधों की तरह फेंकने की बजाय सम्मानपूर्वक धार्मिक कार्यों में उपयोग करना शुभ माना जाता है. इससे घर में आध्यात्मिक वातावरण और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद मिलती है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Hindu BeliefsSukhi Tulsi RemediesTulsi plantTulsi Upay
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