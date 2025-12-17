‘सुबह-सुबह हरि का नाम’ परंपरा के पीछे का साइंस क्या कहता है?

Hindu Rituals: भगवान का नाम जपना बहुत ही शुभ माना जाता है. किसी शुभ काम से पहले तो भगवान का नाम लिया जाता है लेकिन हिंदू धर्म में लोग सुबह उठते ही, भगवान विष्णु के नाम हरि का स्मरण करते हैं. इसीलिए कहा जाता है सुबह-सुबह लो हरि का नाम पूरे होंगे सारे काम. भगवान हरि या विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है. श्री नारायण हरि का नाम लेने से दिन शुभ जाता है और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

भगवान हरि का नाम आप कई तरह से ले सकते हैं, साथ ही भगवान हरि नारायण भगवान के नाम का मंत्र जाप भी कर सकते हैं.

‘ॐ नमो नारायणाय’

‘हरे कृष्ण हरे कृष्ण’

‘कराग्रे वसति लक्ष्मी’

सुबह-सुबह हरि का नाम लेने से लाभ

मानसिक शांति- सुबह-सुबह भगवान का नाम लेने से या अपने ईष्ट देव को याद करने से तनाव कम होता है और आपका दिन अच्छा जाता है. साथ ही मन शांत रहता है.

आत्मविश्वास -सुबह-सुबह नहाने के बाद भगवान हरि का नाम लेने से हमारा आत्मविशअवास बढ़ता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है.

समृद्धि- अगर आप भी अपने जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं तो श्री हरि नारायण का नाम लें और उनको याद करें.

सुबह-सुबह भगवान का नाम 108 बार लेने से दिन शुभ बनता है और हमाके कष्टों का निर्वाण होता है.

हरि का अर्थ है पापों को हरने वाले, या दुखों को दूर करने वाले. सुबह-सुबह भगवान का नाम लेने से आपके मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं.

विज्ञान और आध्यात्म का संगम

सुबह-सुबह हरि का नाम लेने से आध्यतम और विज्ञान दोनों का लाभ मिलता है. मान्यता है सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है. इस दौरान सूर्योदय होता है. सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है. सूर्य को जल चढ़ाना और भगवान का नाम लेने से आत्म-बल में बढ़ोतरी होती है. साथ ही आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और आपका तेज बढ़ता है.

मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से हरि का नाम लेने का सीधा कनेक्शन है. जब हम जप करते हैं या ध्यान में बढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क तरंगों और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिससे आंतरिक शांति और कल्याण मिलता है. इसीलिए सुबह हरि का नाम लेने से मानसिक शांति का अनुभव होता है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.