Home > धर्म > Sri Sorakayala Swamy Temple: नारियल और मिठाई सब हैं बेकार! इस मंदिर में लौकी चढ़ाए बिना नहीं पूरी होती भक्तों की मनोकामना,वजह है बेहद दिलचस्प

Sri Sorakayala Swamy Temple: नारियल और मिठाई सब हैं बेकार! इस मंदिर में लौकी चढ़ाए बिना नहीं पूरी होती भक्तों की मनोकामना,वजह है बेहद दिलचस्प

Sri Sorakayala Swamy Temple: भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, जहां भगवान को अलग-अलग चीजें अर्पित करने की परंपरा है. कहीं दूध चढ़ाया जाता है, कहीं नारियल तो कहीं मिठाइयों का भोग लगाया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां श्रद्धालु लौकी चढ़ाते हैं? आइए जानते हैं इस मन्दिर के बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 1, 2026 3:11:14 PM IST

सोरकायाला स्वामी मंदिर में भक्त चढ़ाते हैं लौकी
सोरकायाला स्वामी मंदिर में भक्त चढ़ाते हैं लौकी


Sri Sorakayala Swamy Temple: आंध्र प्रदेश के श्री सोरकायाला स्वामी मंदिर में भक्त लौकी चढ़ाने की अनोखी परंपरा निभाते हैं. मान्यता है कि संत सोरकायाला स्वामी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और हमेशा अपने साथ लौकी रखते थे. उनकी स्मृति में शुरू हुई यह परंपरा आज भी श्रद्धालुओं के बीच आस्था और सेवा का प्रतीक बनी हुई है.
 
 श्री सोरकायाला स्वामी मंदिर अपनी इसी अनोखी परंपरा के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. यहां भक्त अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में लौकी अर्पित करते हैं. इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प कहानी और गहरी आध्यात्मिक मान्यता जुड़ी हुई है.

कहां स्थित है यह अनोखा मंदिर?

श्री सोरकायाला स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के नारायणवरम क्षेत्र में स्थित है. यह स्थान पुत्तूर के पास है और तिरुपति से करीब 38 किलोमीटर दूर पड़ता है.स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां दिव्य शक्तियों से संपन्न संत श्री सोरकायाला स्वामी ने अपना जीवन बिताया था. आज भी हजारों श्रद्धालु यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.

 कौन थे श्री सोरकायाला स्वामी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्री सोरकायाला स्वामी का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था. उन्हें एक सिद्ध संत और अवधूत माना जाता है.कहा जाता है कि उनका जीवन बेहद सादा था. वे आम लोगों की तरह रहते थे, लेकिन उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान था. लोग मानते थे कि वे जड़ी-बूटियों, नीम की पत्तियों और हल्दी की मदद से लोगों की समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे.उनकी सेवा भावना और करुणा के कारण आसपास के गांवों में लोग उन्हें चमत्कारी संत के रूप में सम्मान देने लगे.

 लौकी से क्या है मंदिर का खास संबंध?

तेलुगु भाषा में ‘सोरकाया’ का अर्थ लौकी होता है. मान्यता है कि श्री सोरकायाला स्वामी हमेशा अपने साथ एक लौकी रखते थे.वे साधारण जीवन जीते थे और जरूरतमंदों की मदद के लिए लोगों से भिक्षा मांगते थे. लौकी उनके सादगीपूर्ण जीवन और तपस्या का प्रतीक बन गई थी.समय के साथ श्रद्धालुओं ने उनकी स्मृति में मंदिर में लौकी चढ़ाने की परंपरा शुरू कर दी. आज भी भक्त यहां लौकी अर्पित कर संत की सेवा, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति को याद करते हैं.

मंदिर की सबसे अनोखी झलक

इस मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है, वह है चारों तरफ लटकाई गई लौकियां.मंदिर की छतों, दीवारों और रेलिंगों पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई लौकियां दिखाई देती हैं. यह दृश्य मंदिर को अन्य धार्मिक स्थलों से बिल्कुल अलग पहचान देता है.भक्तों का मानना है कि सच्ची श्रद्धा दिखाने के लिए महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती. एक साधारण लौकी भी भगवान और संत के प्रति समर्पण का प्रतीक बन सकती है.

 क्या है धार्मिक मान्यता?

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, श्री सोरकायाला स्वामी मंदिर में दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.कई श्रद्धालु यहां मानसिक शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक संतुलन की कामना लेकर आते हैं. लोगों का विश्वास है कि यहां की यात्रा मन को सुकून और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है.

मंदिर तक कैसे पहुंचें?

श्री सोरकायाला स्वामी मंदिर तिरुपति से करीब 38 किलोमीटर दूर स्थित है. पुत्तूर इसका सबसे नजदीकी प्रमुख स्थान है, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है.यात्री बस, ट्रेन या हवाई मार्ग से पहले तिरुपति पहुंच सकते हैं. इसके बाद नारायणवरम तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यहां के लिए बस और टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है.
 
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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