Spiritual Explainer: क्या महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट पहन सकती हैं? जानें नियम, लाभ और पहनने का सही तरीका

Spiritual Explainer: हनुमान जी की पूजा करने के कई नियम है, जिनका पालन हर किसी को करना चाहिए. महिलाओं को खास-तौर पर हनुमान जी आराधना करते समय बहुत ही बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है.

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 29, 2025 2:23:06 PM IST

Spiritual Explainer: क्या महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट पहन सकती हैं? जानें नियम, लाभ और पहनने का सही तरीका


Spiritual Explainer: भगवान की पूजा हर किसी के लिए एक सामान होती है फिर चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो. भगवान लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं. हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, जिस वजह से महिलाओं को हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही है. हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, कई बार यह माना गया है कि केवल पुरुषों को भही केवल हनुमान जी को स्पर्श करना सही होता है. 

इस बात पर कई बार सवाल आता है कि अगर महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती तो क्या महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट अपनी गले में पहन सकती हैं. भगवान के प्रति भक्ति सबसे बड़ा सच है महिलाएं सच्चे मन और विश्वास के साथ बजरंगबली के लॉकेट को पहनती है और यह कामना करती हैं कि संकट मोचन हनुमान जी उनकी हर मुश्किल से रक्षा करेंगे.

भगवान का लॉकेट पहनते हैं तो बहुत सी बातों और प्रभु की पवित्रता और मर्यादा का अनादर ना हो इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए. इसके लिए शुद्ध मन और सही आचरण का होना बहुत जरूरी है. भगवान का लॉकेट धारण करने पर यह सुरक्षा, शक्ति और साहस प्रदान करता है.

महिलाएं हनुमान जी का लॉकेट पहन सकती हैं, क्योंकि भगवान हनुमान सभी के लिए हैं, लेकिन शुद्धता, सम्मान और सही नियमों का पालन करना ज़रूरी है.

  • इस बात का खास ख्याल रखें कि आप किसी भी अशद्ध पर लॉकेट को पहन कर ना जाएं, जैसे नहने, बाथरूम में, सोना के समय बेड  पर. 
  • अगर आप मांस, मदिरा का सेवन करते हैं तो हनुमान जी का लॉकेट धारण ना करें. ऐसा करने से नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.
  • रात में सोने से पहले लॉकेट को उतार कर मंदिर में रख देना चाहिए. इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. अगर आप इन नियमों का पालन करने में असफल होते हैं तो कोशिश करें भगवान का लॉकेट अपने गले में धारण ना करें.
  • किसी से जूठ ना बोलें.

पहनने का सही तरीका

  • भगवान के लॉकेट को पहने से पहले सच्चे मन और भगवान के स्पर्श के बाद इसे धारण करें. 
  • हर रोज इसे स्नान के बाद मंदिर में पूजा-पाठ करने के बाद पहने.
  • हनुमान जी का लॉकेट पहने से पहले हनुमान जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें, या हनुमान चालीसा का जाप करें.
  • हनुमान जी का लॉकेट पहनने से हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करते हैं और आपके हृदय के पास रहते हैं.

लॉकेट पहनने से लाभ

  • हनुमान जी की लॉकेट पहने से आपका आत्म विश्वास बढ़ता है.
  • इस लॉकेट को धारण करने से आप किसी भी प्रकार की चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम मानते हैं.
  • हनुमान जी अपने भक्तों की हर मुश्किल घड़ी में रक्षा करते हैं और भय से मुक्ति दिलाते हैं.
  • हनुमान जी का लॉकेट पहनने से नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहती हैं.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

