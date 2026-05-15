अद्भुत संयोग… ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और सावित्री एक साथ, जानिए शुभ योग और शुभ-अशुभ समय

16 May Shubh-Ashubh samay: सनातन धर्म में व्रत-त्योहारों का विशेष महत्व है. कई बार व्रत ऐसे दिन पड़ते हैं कि उसका महत्व दोगुना हो जाता है. ऐसा ही कुछ 16 मई यानी शनिवार को बन रहा है. ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जाएंगे. ऐसा होने से भक्तों के लिए यह तिथि उत्तम मानी जा रही है. बता दें कि, ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को पड़ने वाले वट सावित्री व्रत को विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु, सुख और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं. वहीं, कर्मफलदाता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा, हवन और तेलाभिषेक का महत्व है. साथ ही, इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ अमावस्या भी है. ऐसे में 16 मई के शुभ-अशुभ मुहूर्त की जानकारी कर लेना बेहद जरूरी है, ताकि पूजा, यात्रा या किसी भी शुभ कार्य में विघ्न पैदा न हो.

16 मई को किन शुभ योगों का निर्माण

उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री के अनुसार, ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जन्मोत्सव और वट सावित्री व्रत पर 300 साल बाद शश महापुरुष योग, गजकेसरी योग, बुद्धादित्य योग, सौभाग्य योग और शोभन योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे कल के दिन का महत्व और भी बढ़ गया है.

कौन सा शुभ योग कब तक रहेगा

ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जन्मोत्सव और वट सावित्री व्रत पर शुभ मुहूर्त व योग की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 7 मिनट से 4 बजकर 48 मिनट तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 50 मिनट से दोपहर 12 बजकर 45 मिनट तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 34 मिनट से 3 बजकर 28 मिनट तक रहेगा. वहीं, अमृत काल दोपहर 1 बजकर 15 मिनट से 2 बजकर 40 मिनट तक, गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 4 मिनट से 7 बजकर 25 मिनट तक रहेगा.

अमावस्या तिथि कब से कब तक

दृक पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, 17 मई की देर रात 1 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. सूर्योदय 5 बजकर 30 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 5 मिनट पर होगा.

16 मई का शुभ-अशुभ समय

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल सुबह 8 बजकर 54 मिनट से 10 बजकर 36 मिनट तक, यमगंड दोपहर 2 बजे से 3 बजकर 42 मिनट तक, गुलिक काल सुबह 5 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 12 मिनट तक, दुर्मुहूर्त सुबह 5 बजकर 30 मिनट से 6 बजकर 24 मिनट और 6 बजकर 24 मिनट से 7 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. 16 मई को पूरे दिन आडल योग रहेगा.

वट सावित्री व्रत का धार्मिक महत्व

धर्म शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाओं का एक प्रमुख व्रत है. यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है. इस व्रत का संबंध पौराणिक कथा में वर्णित सावित्री और सत्यवान से है. माना जाता है कि, सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्र धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे. तभी से यह व्रत अटूट वैवाहिक जीवन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से महिलाएं वट (बरगद) के पेड़ की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं.

शनि जयंती का धार्मिक-आध्यात्मिक महत्व

हिंदू धर्म में शनि जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शनि देव का जन्म हुआ था. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं. शनि जयंती पर शनि दोष, साढ़े साती आदि से बचाव के लिए शनि शांति पूजा और तेलाभिषेक किया जाता है. शनि भक्त काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं दान कर सकते हैं. धर्मशास्त्रों के अनुसार इन व्रतों और पूजाओं से पारिवारिक सुख, स्वास्थ्य और शनि दोष से मुक्ति मिलती है.

ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व

ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि पितरों की शांति, स्नान-दान और पूजा-पाठ के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. इस दिन देशभर के मंदिरों और पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है. इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं. मान्यता है कि विधि-विधान से किए गए श्राद्ध और दान से पितृ दोष कम होता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है. ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है.