Somwaar Upay: सोमवार को करें ये आसान उपाय, भगवान शिव की होगी आप पर कृपा

Somwaar Upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है. इस दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपायों को अपना सकते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 17, 2025 6:10:32 AM IST

Monday Upay: सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है. इस दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. आप अगर इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए फलदायक साबित होता है. इससे आपकी आर्थिक, मानसिक, करियर संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं. 

सोमवार के दिन करें ये आसान उपाय

1. भगवान शिव की पूजा करें सोमवार के दिन, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें.

 भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को स्थापित करें और उन्हें जल, दूध, दही, शहद, और घी से स्नान कराएं.

 बेल पत्र, फूल, और फल अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.

 2. शिव चालीसा पढ़ें सोमवार के दिन, शिव चालीसा पढ़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

 शिव चालीसा में भगवान शिव की स्तुति की गई है, और इसे पढ़ने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

3. शिव मंदिर जाएं सोमवार के दिन, शिव मंदिर जाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

 शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और उनसे अपनी मनोकामना कहें.

 4. दान करें सोमवार के दिन, दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है. गरीबों को भोजन, कपड़े, और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें.

5. शिव रिंग पहनें सोमवार के दिन, शिव रिंग पहनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है.

 शिव रिंग को पहनने से भगवान शिव की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

