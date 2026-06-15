एक चुटकी सिंदूर और बदल गई किस्मत, जानिए सोमवती अमावस्या की अद्भुत कहानी ,पढ़ें पूरी व्रत कथा

Somvati Amavasya Vrat Katha: हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को बेहद पुण्यदायी और विशेष फल देने वाली तिथि माना जाता है. जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है, तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है. मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान, पितरों के तर्पण और व्रत से जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं. सोमवती अमावस्या से जुड़ी एक ऐसी ही पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण कन्या की किस्मत एक धर्मपरायण धोबिन की सेवा और त्याग से बदल जाती है.

जब साधु ने कहा- इस कन्या के भाग्य में नहीं है विवाह

प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था. परिवार में पति-पत्नी और उनकी एक बेटी थी. समय बीतने के साथ उनकी बेटी युवावस्था में पहुंच गई. वह सुंदर होने के साथ-साथ संस्कारी, विनम्र और गुणवान भी थी. लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसके माता-पिता उसकी शादी कराने में असमर्थ थे. इसी चिंता के बीच एक दिन उनके घर एक साधु का आगमन हुआ. ब्राह्मण कन्या ने पूरे श्रद्धाभाव से साधु की सेवा की. साधु उसकी सेवा और विनम्रता से प्रसन्न हुए, लेकिन ध्यान करने के बाद उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई. साधु ने बताया कि इस कन्या के भाग्य में विवाह योग नहीं है.

साधु ने बताया विवाह का अनोखा उपाय

साधु की बात सुनकर माता-पिता घबरा गए. उन्होंने साधु से विनती की कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनकी बेटी का घर बस सके. देर ध्यान करने के बाद साधु ने कहा कि पास के गांव में ‘सोना’ नाम की एक धोबिन रहती है. वह अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और पुण्यात्मा महिला है. यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह अपने मांग का सिंदूर इस लड़की की मांग में लगा दे, तो उसके विवाह का योग बन सकता है. साधु के बताए उपाय को परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद मान लिया.

अंधेरे में जाकर करती थी धोबिन के घर का सारा काम

अगले ही दिन से ब्राह्मण कन्या ने सेवा का मार्ग अपनाया. वह रोज तड़के अंधेरे में उठकर सोना धोबिन के घर पहुंच जाती. वह चुपचाप घर के सारे काम करती, सफाई करती और बिना किसी को बताए वापस अपने घर लौट आती. यह सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा. धीरे-धीरे सोना धोबिन और उसके परिवार को आश्चर्य होने लगा कि बिना किसी के काम किए घर का सारा काम कैसे पूरा हो जाता है. एक दिन सोना धोबिन और उसकी बहू ने इस रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया. दोनों ने सुबह जल्दी उठकर निगरानी की. तब उन्होंने देखा कि एक युवती चुपचाप घर में आकर सारे काम कर रही है. उन्होंने उसे रोककर पूछा कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रही है. लड़की ने पूरी सच्चाई बता दी. उसने साधु द्वारा बताए गए उपाय और अपने विवाह की चिंता के बारे में सब कुछ कह सुनाया. उसकी सच्ची निष्ठा, विनम्रता और सेवा भावना देखकर सोना धोबिन का हृदय पिघल गया.

एक चुटकी सिंदूर से बदल गई कन्या की किस्मत

सोना धोबिन ने कन्या की मदद करने का निश्चय कर लिया. एक दिन उसने अपने मांग का सिंदूर निकालकर उस लड़की की मांग में भर दिया. मान्यता है कि उसी क्षण कन्या के विवाह के योग जागृत हो गए. लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया. जैसे ही सिंदूर लगाया गया, उसी समय सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई.

पति की मृत्यु के बाद भी नहीं टूटा विश्वास

पति की मृत्यु की खबर सुनकर भी सोना धोबिन विचलित नहीं हुई. उस दिन सोमवती अमावस्या थी और वह व्रत कर रही थीउसने संकल्प लिया था कि पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी. . इसलिए वह बिना पानी पिए पूजा के लिए निकल पड़ी. रास्ते में उसने ईंट के छोटे-छोटे टुकड़ों से 108 भंवरियां दीं और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की.

108 परिक्रमा और अटूट श्रद्धा से हुआ चमत्कार

कथा के अनुसार सोना धोबिन ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ पीपल वृक्ष की पूजा की. उसकी तपस्या और व्रत की शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ. घर पर मृत पड़े उसके पति के शरीर में फिर से प्राण लौट आए और वह जीवित हो उठे. इस घटना को सोमवती अमावस्या की महिमा और पतिव्रता स्त्री की शक्ति का प्रतीक माना जाता है.

क्यों सुनाई जाती है सोमवती अमावस्या की यह कथा

यह कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि सेवा, त्याग, श्रद्धा और निष्ठा का संदेश भी देती है. ब्राह्मण कन्या की सेवा भावना ने उसका भाग्य बदल दिया, वहीं सोना धोबिन की तपस्या और अटूट विश्वास ने उसके पति को नया जीवन प्रदान किया. यही कारण है कि सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण और वाचन विशेष फलदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं का वास माना जाता है. इसलिए इस दिन पीपल की पूजा, जल अर्पण और परिक्रमा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, राहु-केतु से जुड़े दोषों में कमी आती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.