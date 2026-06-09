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कब है मलमास की सोमवती अमावस्या? क्यों शुभ होता है गंगा स्नान और दान, जानें शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में सोमवती अमवास्या का काफी ज्यादा महत्व होता है. इस दिन गंगा स्नान और दान आदि का खास महत्व है. आइए जानते हैं कि इस बार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है?

By: Deepika Pandey | Published: June 9, 2026 4:14:42 PM IST

सोमवती अमावस्या 2026
सोमवती अमावस्या 2026


Somvati Amavasya: हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन को काफी शुभ माना जाता है. इस बार ज्येष्ठ महीने का मलमास यानी अधिक मास चल रहा है. इस बार अमावस्या को लेकर लोगों के मन में असमंजस है कि आखिर अमावस्या 14 जून को है या 15 जून को. बता दें कि इस बार अमावस्या की तिथि की शुरुआत 14 जून दोपहर 12:20 बजे से होगी. वहीं ये तिथि 15 जून सुबह 08:24 बजे तक रहेगी. हिंदू धर्म में त्योहार उदयातिथि के अनुसार, मनाए जाते हैं. इस हिसाब से अमावस्या सोमवार 15 जून को होगी. 

15 जून को सोमवार है और सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो आम अमावस्या से ज्यादा फलदायिनी मानी जाती है. ये साल 2026 की पहली सोमवती अमावस्या है. ऐसे में लोग 15 जून सुबह 8:24 बजे से पहले गंगास्नान कर दान-पुण्य करें, जो लाभकारी माना जाता है. 

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क्या है शुभ मुहूर्त?

मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के साथ ही विधि विधान से पितरों की भी पूजा की जाती है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का खास महत्व होता है. सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने के लिए 15 जून को सुबह 04:04 बजे से 04:44 तक का समय शुभ है. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त के दौरान सुबह 11:54 बजे से 12:50 तक भी स्नान और दान आदि किया जा सकता है.

क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही पितरों की पूजा की जाती है. शिव-पार्वती की पूजा करने से सुख-समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है. वहीं पितरों की पूजा और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है. 
मान्यता है कि गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है.

ये भी पढ़ें: Mandir Disha Vastu tips: मंदिर की सही दिशा क्या है? वास्तु शास्त्र में छिपा है सुख-समृद्धि का राज

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