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Somvati Amavasya 2026: साल की सबसे खास अमावस्या पर बन रहे 3 दुर्लभ शुभ योग, इस विधि से करें शिव पूजा और पाएं महादेव का आशीर्वाद

Somvati Amavasya 2026: हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो उसे 'सोमवती अमावस्या' कहा जाता है.इस साल सोमवती अमावस्या पर बन रहे 3 दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 14, 2026 5:04:46 PM IST

सोमवती अमावस्या 2026 कब है?
सोमवती अमावस्या 2026 कब है?


 Somvati Amavasya 2026: हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तो उसे ‘सोमवती अमावस्या’ कहा जाता है. इस साल अधिकमास की अमावस्या 15 जून 2026, सोमवार को पड़ रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है.
 
मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. साथ ही पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भी यह दिन बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त, विशेष योग और पूजा विधि.

 सोमवती अमावस्या 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 14 जून 2026 को दोपहर 12:19 बजे होगी और इसका समापन 15 जून 2026 को सुबह 08:23 बजे होगा.चूंकि 15 जून को अमावस्या उदया तिथि में रहेगी, इसलिए इसी दिन सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा की जाएगी.

 सोमवती अमावस्या 2026 शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 बजे से 04:43 बजे तक
  •  प्रातः संध्या- सुबह 04:23 बजे से 05:23 बजे तक
  •  अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
  •  विजय मुहूर्त- दोपहर 02:41 बजे से 03:37 बजे तक
  •  गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:19 बजे से 07:39 बजे तक
  •  सायं संध्या- शाम 07:20 बजे से रात 08:21 बजे तक
  •  अमृत काल- सुबह 11:28 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
  •  निशिता मुहूर्त-16 जून को रात्रि 12:02 बजे से 12:42 बजे तक

 इस दिन बन रहे हैं खास शुभ योग

सोमवती अमावस्या के दिन दो अत्यंत शुभ योग भी बन रहे हैं:
  • सर्वार्थ सिद्धि योग- सुबह 05:23 बजे से शाम 07:08 बजे तक
  •  अमृत सिद्धि योग- सुबह 05:23 बजे से शाम 07:08 बजे तक
इन योगों में की गई पूजा, जप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है.

क्यों खास है 2026 की सोमवती अमावस्या?

इस बार सोमवती अमावस्या केवल सोमवार और अमावस्या का संयोग ही नहीं है, बल्कि इसी दिन मिथुन संक्रांति भी पड़ रही है. सूर्य देव इस दिन राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जिससे यह तिथि धार्मिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.

सोमवती अमावस्या पर कैसे करें शिव पूजा?

  •  ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का ध्यान करें.
  •  स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर शुद्धि करें.
  •  सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें.
  •  घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की स्थापना करें.
  •  घी का दीपक जलाएं.
  •  शिव मंत्रों और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
  •  अक्षत, रोली और पुष्प अर्पित करें.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Amavasya Vrathindu festivalShiva PujaSomvati Amavasya 2026
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