Home > धर्म > 15 या 16 जून कब है सोमवती अमावस्या ? दूर हुआ कन्फ्यूजन, नोट कर लें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और विधि

15 या 16 जून कब है सोमवती अमावस्या ? दूर हुआ कन्फ्यूजन, नोट कर लें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और विधि

Somvati Amavasya 2026: 15 जून 2026 को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा. भगवान शिव की विशेष पूजा, बिल्व पत्र अर्पण, तुलसी और पीपल पूजा, पितृ तर्पण तथा दान-पुण्य के उपाय करने से दाम्पत्य सुख, धन लाभ, पितृ कृपा और राहु दोष से राहत मिलने की मान्यता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 13, 2026 10:27:47 AM IST

सोमवती अमावस्या पर शिव उपासना और पितृ तर्पण से मिल सकता है विशेष फल
सोमवती अमावस्या पर शिव उपासना और पितृ तर्पण से मिल सकता है विशेष फल


Somvati Amavasya 2026: हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायी और प्रभावशाली तिथि माना जाता है. जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. सोमवार भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा, व्रत, दान और साधना विशेष फलदायी मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर श्रद्धा और विधि-विधान से की गई उपासना व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.

कब है सोमवती अमावस्या

द्रिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सोमवती अमावस्या 15 जून, सोमवार को मनाई जाएगी. इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त प्रातः 4 बजकर 03 मिनट से 4 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण सुबह 5 बजकर 23 मिनट से शाम 7 बजकर 08 मिनट तक होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से इन योगों को अत्यंत शुभ माना जाता है और इनके दौरान किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है.

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बिल्व पत्र से करें शिवलिंग का दिव्य श्रृंगार

सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. मान्यता है कि यदि इस दिन पांच पत्तों वाला बिल्व पत्र प्राप्त हो जाए तो उसे अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसे बिल्व पत्र के तीन पत्तों पर “नमः शिवाय” और 108 बिल्व पत्रों पर केसर तथा चंदन से “राम-राम” लिखकर भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार और महाभिषेक किया जाए तो साधक की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांच पत्तों वाला बिल्व पत्र दुर्लभ और विशेष फलदायी माना जाता है. हालांकि चार पत्तों वाला बिल्व पत्र भी शुभता और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है.

वस्त्रों के रंग से भी जुड़ा है पूजा का महत्व

शास्त्रों में पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों के रंग का भी उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि पीले वस्त्र धारण कर पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है. सफेद वस्त्र विद्या और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माने जाते हैं. लाल रंग सिद्धियों और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि काले वस्त्र ग्रह बाधाओं को शांत करने और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में सहायक माने गए हैं. हालांकि धर्माचार्य यह भी सलाह देते हैं कि किसी भी विशेष साधना या उपाय को योग्य और जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए. बिना सही जानकारी के मनमर्जी से किए गए धार्मिक प्रयोग अपेक्षित फल नहीं देते.

तुलसी पूजा से धन प्राप्ति की कामना

सोमवती अमावस्या की शाम स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी पूजा करना भी शुभ माना गया है. इस दौरान तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाकर रोली, अक्षत, धूप और दीप से पूजा की जाती है. पान के पत्ते पर धान और साबुत हल्दी रखकर तुलसी के समीप अर्पित करें और तुलसी की परिक्रमा करें. पूजा के दौरान “नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करते हुए धन, सुख और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है.

दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर करने के लिए करें यह उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर किए गए कुछ विशेष उपाय वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं. इसके लिए पीपल के वृक्ष की जड़ में जल और पुष्प अर्पित करें. इसके बाद पीपल वृक्ष की नौ बार परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा के साथ पीले रंग का सूत लपेटते जाएं. मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और संबंधों में चल रहे तनाव कम हो सकते हैं.

पितृ शांति और राहु दोष निवारण के लिए करें खीर का उपाय

सोमवती अमावस्या को पितरों की शांति और तर्पण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन चावल, दूध और चीनी से बनी खीर तैयार करें और उसे मिट्टी के पात्र में रखकर दक्षिण दिशा की ओर स्थापित करें. इसके बाद “पितृभ्यो नमः” मंत्र का जाप करते हुए पितरों का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें. पूजा पूर्ण होने के बाद खीर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें. मान्यता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली में राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करने में सहायता मिलती है.

पीपल का पौधा लगाने से मिलता है विशेष पुण्य

धार्मिक ग्रंथों में पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है. यदि संभव हो तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसके अलावा मंत्र जाप, दान-पुण्य, मौन व्रत और साधना जैसे कार्य भी इस दिन विशेष फल देने वाले माने गए हैं. श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए ये उपाय व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं.

Tags: Somvati Amavasya 2026
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