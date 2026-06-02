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Somvati Amavasya 2026: साल की सबसे खास सोमवती अमावस्या! जानिए स्नान-दान का सही समय और महादेव को प्रसन्न करने का उपाय

Somvati Amavasya 2026 Date: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों की शांति, दान-पुण्य और विशेष पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है,आइए जानते हैं,इस साल इसकी सही तिथि व उपाय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 2, 2026 5:30:07 PM IST

कब है सोमवती अमावस्या?
कब है सोमवती अमावस्या?


Somvati Amavasya 2026: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों की शांति, दान-पुण्य और विशेष पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जिसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस वर्ष अधिक मास में आने वाली सोमवती अमावस्या श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलदायी मानी जा रही है.
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए स्नान, दान, तर्पण और भगवान शिव की पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पितरों का आशीर्वाद मिलता है.

कब है सोमवती अमावस्या 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि का आरंभ 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर होगा. वहीं इसका समापन 15 जून 2026 को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. उदया तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 15 जून 2026, सोमवार को मनाई जाएगी.

 स्नान-दान का शुभ समय

अमावस्या तिथि 15 जून की सुबह सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी, इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाएगा. मान्यता है कि इस अवसर पर किए गए दान-पुण्य से पितृ दोषों में कमी आती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

पितृ तर्पण और पीपल पूजा का महत्व

अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से किए गए तर्पण से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.इसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और शांति बनी रहती है.

 शिव जी को प्रसन्न करने का विशेष उपाय

सोमवती अमावस्या भगवान शिव की आराधना के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन स्नान के बाद शिव मंदिर में सवा किलो चावल अर्पित कर विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए. पूजा के बाद इन चावलों का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और महादेव की कृपा बनी रहती है.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Adhik Maas AmavasyaSomvati Amavasya 2026Somvati Amavasya Date
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