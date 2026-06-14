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सोमवती अमावस्या पर क्या दान करें और क्या नहीं? एक गलती बिगाड़ सकती है पुण्य का फल, जानें शुभ-अशुभ वस्तुओं की पूरी लिस्ट

Somvati Amavasya 2026: 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत, पितृ तर्पण, शिव-पार्वती पूजा, स्नान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. कपड़े, तिल, चावल, दूध, घी, फल, अन्न और धार्मिक सामग्री का दान शुभ माना जाता है, जबकि नमक, फटे कपड़े, प्लास्टिक, कांच और खराब भोजन का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 14, 2026 2:38:43 PM IST

सोमवती अमावस्या, पितरों की कृपा चाहिए तो जरूर करें दान
सोमवती अमावस्या, पितरों की कृपा चाहिए तो जरूर करें दान


Somvati Amavasya 2026: सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है. इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की पूजा-अर्चना करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. इस वर्ष ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर शुरू हो रही है और 15 जून 2026 को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर 15 जून, सोमवार को सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन किया जाएगा.

क्यों खास मानी जाती है सोमवती अमावस्या?

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पवित्र नदी में स्नान करने, पितरों का तर्पण करने और जरूरतमंदों को दान देने से व्यक्ति को कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है. मान्यता है कि इससे पितृ दोष शांत होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली कई बाधाएं दूर होती हैं. सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति आती है और परिवार में समृद्धि बनी रहती है.

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सोमवती अमावस्या पर किन चीजों का दान करना माना जाता है शुभ?

धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है. कहा जाता है कि श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करने से पुण्य में वृद्धि होती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है.

  • वस्त्र
  • धन
  • काले तिल
  • फल
  • चावल
  • दूध
  • घी
  • चांदी से बनी वस्तुएं
  • अन्न
  • श्रृंगार सामग्री
  • पूजा सामग्री

मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है.

इन चीजों का दान करने से बचें

जितना महत्व शुभ वस्तुओं के दान का बताया गया है, उतना ही महत्व कुछ चीजों से परहेज करने का भी माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान इस दिन अशुभ फल दे सकता है.

  • नमक
  • गंदे कपड़े
  • फटे-पुराने वस्त्र
  • प्लास्टिक का सामान
  • कांच की वस्तुएं
  • नुकीली चीजें
  • स्टील का सामान
  • बासी या खराब भोजन

धार्मिक मान्यता के अनुसार इन वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

गाय को खीर खिलाने से क्यों बचने की सलाह दी जाती है?

कुछ धार्मिक मान्यताओं में सोमवती अमावस्या के दिन गाय को चावल की खीर खिलाना शुभ नहीं माना गया है. इसलिए इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थ अर्पित करने की सलाह दी जाती है.

सोमवती अमावस्या 2026 के शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:30 बजे से 05:14 बजे तक
  • अमृत काल: सुबह 11:28 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 बजे से 12:53 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:56 बजे से 07:18 बजे तक

पितरों की कृपा पाने के लिए करें ये काम

सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान के बाद पितरों का स्मरण करें. तर्पण और दान-पुण्य करें. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

Tags: amavasya daan niyamSomvati Amavasya 2026
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