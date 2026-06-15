Home > धर्म > Somvati Amavasya 2026: अमावस्या की काली रात में करें ये 4 आसान उपाय, पलट जाएगी पूरी किस्मत; होगी नई शुरूआत

Somvati Amavasya 2026: अमावस्या की काली रात में करें ये 4 आसान उपाय, पलट जाएगी पूरी किस्मत; होगी नई शुरूआत

Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या 15 जून को है, जो पितरों की पूजा और भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत शुभ दिन है. भक्त उपवास रखेंगे, पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठान करेंगे, और शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए दान-पुण्य के काम करेंगे.

By: Preeti Rajput | Published: June 15, 2026 8:48:32 AM IST

सोमवती अमावस्या पर करें ये खास उपाय
सोमवती अमावस्या पर करें ये खास उपाय


Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्या हिंदू परंपराओं में एक खास जगह रखती है और इसे साल की सबसे पवित्र अमावस्याओं में से एक माना जाता है. यह मौका और भी खास हो जाता है जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है, जो भगवान शिव को समर्पित दिन है. पूरे भारत में भक्त उपवास रखते हैं, अपने पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, और भगवान का आशीर्वाद और आध्यात्मिक पुण्य पाने के लिए दान-पुण्य के काम करते हैं.

सोमवती अमावस्या 2026: तारीख और समय

इस साल, सोमवती अमावस्या 15 जून, 2026 को मनाई जाएगी.

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  • अमावस्या शुरू: 14 जून, 2026 को दोपहर 12:19 बजे
  • अमावस्या खत्म: 15 जून, 2026 को सुबह 8:23 बजे

टेक्निकल तौर पर, अमावस्या तिथि 14 जून को शुरू होती है. हालांकि, यह तिथि सूर्योदय के समय होने के कारण 15 जून को मनाई जाएगी. 

रात में करें ये 4 आसान उपाय

मेडिटेशन करें: रात के समय एक जगह शांत बैठकर आंखें बद कर 10 से 15 मिनट गहरी सांस लें. विचार करें कि सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जा रही है. इससे आपका मना हलका होगा. आप ऐसा रोज कर सकते हैं. 

नकारात्मक विचारों से दूरी : काले पेन से कागज पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिखें, फिर उसे पानी में डाल दें. सुबह उस पानी को बाहर फेंक दें और मन से नकारात्मकता छोड़ने का संकल्प लें.

डायरी लिखना शुरू करें: आज से आप नई डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं. आप इसमें आने वाले दिनों के लक्ष्य लिख सकते हैं.

इन मंत्रों का करें जाप 

अमावस्या की रात चंद्रमा नहीं दिखता, इसलिए इसे चंद्र देव की आराधना का अच्छा समय माना जाता है. शांत मन से बैठकर कोई भी मंत्र 108 बार जपें.

ॐ चन्द्राय नमः

ॐ सोम सोमाय नमः

ॐ स्रांसीं स्रौं सः चन्द्रमसे नमः

Tags: Pitru Tarpansomvati amavasyaSomvati Amavasya 2026
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