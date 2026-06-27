Solar Lunar Eclipse 2026: हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, क्या बदल जाएंगे पूजा-पाठ के नियम?जानें पूरी सच्चाई

Solar Lunar Eclipse 2026: साल 2026 में सावन महीने के दौरान दो बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं. पहला 12 अगस्त 2026 को हरियाली अमावस्या पर वलयाकार सूर्य ग्रहण और दूसरा 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा. हालांकि दोनों ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इनका सूतक काल मान्य नहीं होगा और पूजा-पाठ, शिव आराधना तथा रक्षाबंधन जैसे धार्मिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे.

सावन में लगेंगे 2 बड़े ग्रहण

साल 2026 के चार ग्रहणों में से दो फरवरी में हो चुके हैं, जबकि बाकी दो अगस्त महीने में लगेंगे. खास बात यह है कि दोनों ग्रहण सावन महीने की दो महत्वपूर्ण तिथियों पर पड़ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.

12 अगस्त 2026: हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण

12 अगस्त 2026 को श्रावण अमावस्या (हरियाली अमावस्या) के दिन वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा.

समय (भारतीय समयानुसार)

शुरुआत: रात 9:04 बजे

समाप्ति: 13 अगस्त सुबह 4:25 बजे

यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय यहां रात होगी. इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा.

क्या होगी पूजा-पाठ में बाधा?

श्रद्धालु हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा, पितरों का तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान सामान्य रूप से कर सकेंगे.

28 अगस्त 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण

28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा.

समय (भारतीय समयानुसार):

शुरुआत: सुबह 6:53 बजे

समाप्ति: दोपहर 12:31 बजे



यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय दिन रहेगा.

क्या रक्षाबंधन पर पड़ेगा असर?

चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा और बहनें शुभ मुहूर्त में बिना किसी बाधा के राखी बांध सकेंगी.

क्या रहेगा सूतक काल?

दोनों ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे, इसलिए:

सूतक काल मान्य नहीं होगा.

मंदिरों में पूजा-पाठ जारी रहेगा.

शिव पूजा, तर्पण और रक्षाबंधन सामान्य रूप से मनाया जाएगा.

धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई रोक नहीं रहेगी.

धार्मिक दृष्टि से क्यों खास है यह संयोग?